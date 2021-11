Ante la carencia de motivos respetuosos de la norma técnica ni eficientar, ni contribuir a una mejor movilidad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez advirtió el retiro de bolardos y biciestacionamientos, localizados en la Avenida Reforma.

El alcalde calificó, que estos objetos obstruyen el paso vial y peatonal como en la Avenida Reforma entre 5 y 7 Sur-Norte, ante esta realidad ya solicitó la encargada de despacho de la Secretaría de Movilidad desarrollar un estudio para su retiro.

“En plena avenida reforma, no tiene sentido, es una avenida principal no hay tanto estacionamiento de bicicletas y se obstruye todo un carril para instalar dos estructuras metálicas para instalar bicicletas, me parece inaceptable hay que decirlo tal cual, no respeta la norma técnica, principalmente este que está en reforma 5 y 7 y no hay norma que valide que se hayan instalado estas estructuras", subrayó.

Puntualizó que se corregirán cada uno de los errores desatinados por esta y cada obra sin sentido no únicamente puestos en marcha por la administración del pasado sino de otras.

Recapituló que actualmente desarrolla este diagnóstico integral vial para tomar la decisión de aquellos aspectos de movilidad que no son funcionales en la metrópoli.

Priorizó que también se revisarán las estructuras de la 25 Poniente-Oriente y 31 Poniente-Oriente, como los de toda la Angelópolis.

Aprovechó para informar que en la 31 Poniente-Oriente, las cuadrillas municipales retirarán a los ambulantes, primero se desarrollará una etapa de diálogo, pero si no se logra con la negociación, la alcaldía sí detonará actos de autoridad.

"No solo en la 25 (Poniente-Oriente) sino en la 31 (Poniente-Oriente). No podemos tener una ciudad desordenada, nosotros vamos a intervenir de manera adecuada, a través del diálogo, y si no, haremos un acto de autoridad porque este tipo de situaciones son en perjuicio de la movilidad y de ustedes de los habitantes ”.

Subrayó que la administración municipal ya tiene los puntos donde serán retirados los bolardos.