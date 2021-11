"El Ayuntamiento de Puebla pondrá en marcha el programa de bacheo antes del 1 de diciembre para dar oportunidad al término del proceso de licitación. La adjudicación directa de la obra no puede ser por la inversión del programa", expuso el alcalde, Eduardo Rivera.

Puntualizó que el trabajo se notará con la división en cuatro cuadrantes de Puebla con el propósito de eficientar el desarrollo de bacheo en la metrópoli.

“Estamos concluyendo este proceso y seguramente, insisto, la próxima semana estaríamos hablando de que se concluyó el proceso, vamos a dividir a la ciudad en cuadrantes y antes de que termine este mes se estará iniciando el programa de bacheo”.

Además, pidió ayuda a los medios de comunicación para informar que estos procesos necesitan de la conclusión de los tiempos administrativos legales para llevarse a cabo.

Subrayó que primero se conformó el Comité de Obra y se lanzó la licitación, proceso obligatorio establecido por la ley que se debe respetar.

"En el tema del bacheo le he comentado que no sea iniciado el programa porque hay un proceso de licitación, nosotros no podemos asignar de manera directa a un empresa para que inicie este ejercicio de bacheo".

Árbol caído en Paseo Bravo fue por viento

Tras darse a conocer el caso de un árbol caído en el Paseo Bravo, Eduardo Rivera anunció que pedirá a la Secretaría de Medio Ambiente desarrollar el diagnóstico en todos los parques, jardines y plazas públicas para conocer la situación en la que se encuentran los árboles de la metrópoli.

“Medio Ambiente tiene que supervisar y catalogar aquellos árboles sobre todo en los grandes parques públicos que puedan tener algún riesgo, ya se hizo un diagnóstico en el zócalo, estaremos nosotros indicándole al área de medio ambiente que lo pueda realizar en los demás parques de la ciudad además de plazas públicas”.