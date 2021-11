Mejorar el dinamismo de movilidad en la metrópoli es prioridad para el Ayuntamiento por eso no se desecha la puesta en marcha del sistema de bicicletas comunales en compañía de otras estrategias, advirtió Eduardo Rivera Pérez, al recordar que ante la falta de presupuesto, se desarrollarán durante el 2022.

Pero aclaró que la siguiente semana recibirá el balance financiero de la administración, después de la notificación podrá informar los planes viables.

“Terminamos de hacer el balance financiero, saben las condiciones que recibimos en materia de finanzas el Ayuntamiento, no solo con todo el dinero comprometido sino con el déficit, me ha orillado a revisar los programas, hacer los ajustes y con base a esta decisión financiera, que me entregarán la próxima semana, valoraré los alcances para las seis accionesby algunos otros programas adicionales”.

Subrayó que ahora al seno del gobierno se encuentran valorando el cómo pueden seguir impulsando los temas de movilidad en el municipio,.

"He dado instrucciones claras, no descartamos esa posibilidad (de implementar las bicicletas públicas) en Puebla".

Además subrayó que entre los temas agendados sobresale la automatización de los semáforos y la eficientización en los servicios públicos