Al iniciar labores del Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020, su presidente Francisco Vázquez González, resaltó la necesidad de que dichos profesionistas se capaciten constantemente ante el nuevo dinamismo para la defensa de derechos humanos.

Estableció que para los integrantes del Colegio deben estar capacitados con nuevas habilidades y destrezas, en la oralidad y en lo digital, para dar una solución a los problemas jurídicos de manera multidisciplinaria.

De este modo se apoye a la ciudadanía ante los tribunales haga valer sus derechos humanos, accediendo de esta forma a una justicia sustantiva.

Por lo tanto, refirió que se busca difundir los derechos humanos, la capacitación y actualización, a través de una educación continua a los profesionistas de derecho y ciencias forenses, para que de esta manera estén en sintonía con las nuevas dinámicas de interpretación.

Por su parte, Cecilia Guadalupe Camarena Fernández, estableció que son una organización integral y disciplinada en el ámbito del derecho y las ciencias forenses que se encuentra a la vanguardia, que fomenta el cumplimiento de la ética, así como la responsabilidad profesional a través de la capacitación y la educación continua de calidad e innovadora, vinculando convenios de colaboración.

Además, la también integrante, María del Pilar Zacarías García, refirió que buscan ser reconocidos a nivel nacional e internacional por la promoción y difusión de los derechos humanos en la sociedad, fortaleciendo la educación continua en el desarrollo competitivo y actualización de los profesionales del derecho y las ciencias forenses.

En tanto, el Doctor en Derecho Guillermo Arenas Hernández manifestó que "actuar con ética profesional, sentido humano, respeto, inclusión, lealtad, responsabilidad, solidaridad, es una tarea de todos y todas quienes integran el Colegio, pues la dignidad humana equivale a dar muestras de amabilidad, respeto sin prejuicios de ninguna índole".

Jesús Iván González Orozco estableció que a través del Colegio, se abordará el tema de la evolución de los derechos humanos, toda vez que ha sido un parteaguas en las distintas materias de derecho.

En ese sentido, la materia mercantil no ha quedado ajena a estos temas, por eso surge la necesidad de invitar y solicitar al legislador la creación de una nueva normativa mercantil que esté a la altura de los nuevos retos, actos y disposiciones que están surgiendo para que con ello no afecten la voluntad de las partes y no vulnere derechos fundamentales de los individuos.

María Margarita González Guarneros, comentó que la criminología es una ciencia interdisciplinar que permite la función del criminólogo para ayudar a resolver los diferentes casos litigiosos que se encuentran en los juzgados, por ello, me especializo en los perfiles de víctimas y agresores, analizando las conductas de riesgo para la prevención del delito. Por tal motivo, la educación continua es vital para nosotros los profesionales para estar a la vanguardia y a través del Colegio se logrará.

En su turno, José Félix Teyssier Pérez señaló que las actividades a desarrollar, se encuentra la de fomentar la actualización constante de conocimientos jurídicos, así como compartir los mismos con la sociedad, con la finalidad de implementar una cultura de legalidad, tomando como base el respeto, tolerancia y empatía a través de cada uno de los integrantes del Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses A.C

De acuerdo con la ENOE, 98% de los abogados se emplea en el sector terciario o de servicios.

De cada 100 de ellos, 63 trabajan en servicios profesionales, financieros y corporativos, 34 se desempeñan en actividades administrativas gubernamentales y de organismos internacionales y extraterritoriales; los tres restantes en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, o servicios sociales

Los abogados se distribuyen por toda la geografía nacional, destacando tres entidades federativas que son la Ciudad de México (23.4%), Estado de México (13.7) y Jalisco (9.8%), que concentran en conjunto 46.9% de estos ocupados en el país. Puebla concentra el 4.1 por ciento del total de abogados ocupados en el país.