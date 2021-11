La implementación de mototaxis y bicitaxis en algunas zonas del municipio pueden ser una realidad, anunció Eduardo Rivera Pérez a un día de la aprobación de la Ley del Transporte Público por la LXI Legislatura.

El alcalde explicó que en perímetros a donde no hay servicio de colectivos para llegar al destino final y en distancias cortas, podría contemplarse la implementación de estos medios de transporte.

Pero aclaró que lo más importante, será garantizar la seguridad de los usuarios para no lamentar incidentes.

Al concluir el evento de Declaración en Tiempo estimó que en primera instancia al seno del Ayuntamiento deberán esperar la reglamentación de la iniciativa estatal para conocer los alcances.

En ese contexto, anunció, que el Ayuntamiento desarrollará un análisis de los polígonos susceptibles para implementar el servicio de movilidad.

“(El servicio puede ser) en tramos cortos, en lugares donde no haya transporte público, debemos hacer el diagnóstico, esperando el dictamen y reglamentación; en qué zonas podría ser con este candado de la seguridad del usuario, donde no hay servicio, en distancias cortas y pueda ser viable el traslado y el uso adecuado de la movilidad de la mototaxi y bicitaxi. No sé si alcance la reglamentación”.