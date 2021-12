Ante el continuo arribo de migrantes a la Angelópolis por goteo, el alcalde, Eduardo Rivera, anunció que las puertas del Polideportivo Xonaca continuarán abiertas para recibir a quienes deseen ser apoyados.

El presidente municipal de Puebla capital subrayó que la mayoría de las personas que llegaron en la primera etapa se negaron a recibir ayuda porque en otros puntos del país se aprovechó la situación para desarrollar operativos de deportación.

Además, puntualizó que el Ayuntamiento de Puebla no tuvo nada que ver en el desalojo que realizó el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) este 13 de diciembre en el Polideportivo Xonaca, al afirmar que su administración nunca procederá de esa forma.

“Quiero manifestar que en la primera ocasión, los migrantes no accedían en ayuda de temas de alimento, traslado o alojamiento porque tenían miedo derivado porque en otras partes del país a veces hacen operativos para levantarlos o trasladarlos a las oficinas de migración, pero nosotros no haremos eso porque además no somos ni siquiera autoridad competente”.

Eduardo Rivera proyectó que al seno del Ayuntamiento de Puebla espera un incremento de migrantes durante los próximos días y en el transcurso de este miércoles 15, mantendrán comunicación con personal de la delegación de migración para estar preparados.

“Nos estamos coordinando con las autoridades federales. Este es un tema federal por la Delegación de Migración, en el transcurso del día tendremos comunicación y nos coordinaremos para ver si se requiere una participación adicional del gobierno de la ciudad”.