"Uno de los primeros trabajos y retos de la presidenta estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, será alcanzar la unidad y reconciliación al seno del blanquiazul", advirtió Eduardo Rivera al ejemplificar que labora con todas las instancias gubernamentales del estado, Federación y área metropolitana sin importar los colores partidarios.

El alcalde de Puebla capital refrendó que el trabajo deberá ser cercano a la comunidad y dar seguimiento a las causas sociales y velar por los ciudadanos.

Durante la presentación del desfile de Reyes Magos a desarrollarse el martes 4 de enero a las 18:30 horas de la 25 Sur y Avenida Juárez, pasará por el zócalo y finalizará en el Parque Juárez, subrayó que la prioridad de la dirigencia es buscar el bien de Puebla y el de la militancia panista.

Insistió en la labor de Augusta Díaz de Rivera a favor de la comunidad y del panismo para fortalecer la unión con todos los actores sociales.

En ese sentido, Eduardo Rivera destacó que Augusta Valentina y Marcos Castro no son sinónimo de su candidatura a la gubernatura, además, agregó que no ve a largo plazo, sino en alcanzar un buen trabajo en su gobierno a favor de los ciudadanos.

"Creo que es fundamental que los partidos políticos y militantes, demuestren unidad, congruencia y por supuesto como ya lo mencionaba anteriormente antes de pensar en los propios intereses y del partido, sino por la acción del gobierno. Yo lo estoy haciendo en unidad con todos".

Caso Genoveva Huerta, sin comentarios

En otro tema, el alcalde de Puebla no emitió comentario alguno tras la intentona de impugnación anunciada por Genoveva Huerta en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Eduardo Rivera agregó que en estos momentos, lo más fundamental en el PAN Puebla es la unión partidista y el de sus militantes.

"Eso no me merece ningún comentario; me parece que al final, lo más importante es que entre la dirigencia, el partido y sus militantes, es demostrar unidad congruencia y una actividad de cara a los poblanos antes que pensar en sus propios intereses, siempre en política debe prevalecer antes que nada el interés de los ciudadanos, después el partido, de grupo y al final trabajar por la unidad".