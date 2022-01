El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, reportó saldo blanco durante los plebiscitos en las juntas auxiliares, y refrendó que enviará una propuesta al Congreso para que algunas demarcaciones se conviertan en municipios o delegaciones, las lecciones se empaten con las municipales y el proceso este regido por el IEE.

El desarrollo del proceso, insistió, finalizó con saldo blanco por no presentarse lesionados o quema de patrullas como en años pasados, sino únicamente con las complicaciones que implican en estos sectores del municipio.

“Un proceso que se llevó siempre con las complicaciones que tiene la celebración de estos plebiscitos y diría dos cosas: la primera con saldo blanco porque no hubo ningún lesionado, no hubo quema de patrullas que sucedió en otros procesos y afortunadamente hay resultado de 13 juntas auxiliares, cuatro de ellas pendientes que se tendrán que reorganizar”.

Sobre los plebiscitos en juntas auxiliares, Eduardo Rivera reiteró que la petición al IEE para que desarrolle el ejercicio democrático no es por falta de capacidad del Ayuntamiento de Puebla, sino porque es función del árbitro electoral, por este aspecto enviará la propuesta al Congreso para que realice las modificaciones correspondientes a la ley.

Subrayó que el empatar la contienda con las constitucionales evitarán un desgaste en la población, además se generará un ahorro necesario en este época de austeridad.

“Hay cosas que mejorar, yo no quito el dedo del renglón, nosotros estamos por proponer una propuesta al congreso del estado, en donde se revise la celebración de las elecciones de las juntas auxiliares y que se empaten con los procesos electorales".

"En segundo lugar, que no las organicen los municipios, no porque no queramos en San Miguel Canoa, pero en 70 juntas auxiliares del interior del estado algunas de las razones para cancelar el plebiscito fue porque el listado no venia con fotografía, pero nosotros no hacemos listados nominales con fotografía, los hace la autoridad electoral, entonces que sea el órgano electoral también quien organice los plebiscitos de juntas auxiliares”.

El alcalde de Puebla capital indicó que buscará la posibilidad de que algunas juntas auxiliares se transformen en municipios o delegaciones administrativas porque algunas son más grandes que las cabeceras de los propios municipios.

Precisó que lo que ha comentado es más de fondo por la existencia de juntas auxiliares que la alcaldía recomienda se conviertan en delegaciones administrativas.

"Hay juntas auxiliares que son mucho más grandes que las cabeceras: Santa Ana Xalmimilulco y Atenzingo; entonces es un tema de fondo, siempre habrá cosas que mejorar, pero estoy muy tranquilo”, subrayó.

Del panorama electoral del domingo, recapituló que de las patadas debajo de la mesa y este tipo de juego qué hay ahí político, es respetable.

"Al final de cuentas estoy satisfecho de este proceso por las razones que acabo de comentar”, finalizó.