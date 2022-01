Luego de negar cualquier acción represiva en contra de las nenis en el Paseo Bravo, Eduardo Rivera aseguró ser impulsor incondicional del comercio, consumo local, intercambio y generar un panorama propicio para las inversiones.

Además el alcalde se comprometió a ayudar a este grupo de jóvenes que comercializan sus productos a través de las redes sociales.

Recordó que el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, declaró que este segmento emprendedor puede entregar sus productos en el Paseo Bravo, además de cualquier punto de la ciudad, siempre y cuando, no instalen puestos ni sillas ni manteado.

“Yo he sido promotor del comercio, intercambio y consumo local, y que se pueda a través de las redes sociales brindar esos servicios; lo que no se puede hacer es lo que la ley establece de vender en lugares que no está permitido como es el tema del Centro Histórico", aclaró.

Por lo tanto, indicó que la postura del secretario de Gobernación, fue muy clara, pues si alguien entrega mercancía en algún lugar público no hay problema, pero dijo que no se puede exhibir la mercancía al público o peatones.

Insistió que el Reglamento y la Ley Municipal, son muy claros para todos los ciudadanos, sin excepciones

Recapituló que si las nenis, envían una representación al Ayuntamiento, la administración está dispuesta en trabajar para desarrollar lugares para que comercialicen sus productos protegidas.

"Si están dispuestas y se acercan al gobierno de la ciudad, encantados de poder propiciar esos lugares".

Rivera Pérez también ofreció la opción de que informen a la administración municipal en donde se ubicarán para entregar sus mercancías para que en su momento puedan existir cuerpos de seguridad, para que no tengan ningún inconveniente de entregar los productos.

El caso de Leslie

Al medio día del lunes 24 previo, familiares, amigos y vendedores de diversos artículos conocidos como nenis, quienes sus productos en las redes sociales, exigieron la libertad de Leslie, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) esa misma noche la liberó y no judicializó el caso de la comerciante de calcetas y hot dogs.

Además por la tarde del cuarto lunes de este mes, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ya había atraído el caso de Leslie, joven comerciante, detenida el sábado 22 de enero en el Centro Histórico, después de ser señalada por un civil de ventas ilícitas cuando se encontraba en la entrega de mercancía de calcetas.

El organismo defensor de los derechos humanos refrendó que Leslie ratificó la queja en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, después de que representantes de la comisión se presentaran al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5), por una solicitud de exhibición de personas.

Así la joven vendedora, acusada de una supuesta posesión de drogas, esa noche regresó al interior de su hogar.

La detención ilegal de Leslie también fue acompañada por la de Ana Angélica, Belén Verónica, Héctor Miguel, Berenice, Argelia y José Fernando, pero han sido liberados de los cargos.

El grupo de detenidos al margen de la ley salió del C5, mientras los familiares aseguraron que los efectivos de la policía estatal son una "máquina de fabricar delitos".