Al aprobarse los estados financieros del Ayuntamiento de noviembre y diciembre de 2021, en sesión extraordinaria de Cabildo, se reveló que devolverá a la Federación seis millones de pesos porque la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco no dio claridad contractual a dos obras con recursos de los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y de Infraestructura Social Municipal (Fism).

La presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, Ana María Jiménez Ortiz, lamentó que además seis millones de pesos más estén en vilo por no ejercerse en tiempo y forma.

"Los recursos que devolveremos son por no haberse ejercido en tiempo y forma, son los correspondientes a dos obras contratadas con recurso del Fortamun y Fism que no se ejecutaron debidamente. No fuimos nosotros los que signaron los contratos, pero sí seremos nosotros quienes respondamos por el municipio y devolvamos más de seis millones de pesos a la federación".

Además —aclaró— que esta gestión no tiene subejercicio como dicen regidores opositores porque la administración municipal recibió aportaciones de la Federación entre el 28 y 31 de octubre por 170 millones de pesos que ejercerá durante este 2022.

Bajo esa perspectiva, valoró, que la campaña de recaudación del pago anticipado del Predial, generara más de 388 millones de pesos pesos, que también se emplearán este año fiscal.

El recurso que llegó al seno de las arcas municipales —insistió— tenía que arribar durante este enero y podrá usarse en este año, no por descuido, "sino por la imposibilidad de ejercerse en pocos días",