"Los trabajos en seguridad para favorecer a la población se mantendrán y reforzarán en territorio municipal", advirtió el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera.

El presidente municipal de Puebla también aprovechó el espacio para lamentar el asesinato de un comerciante en los alrededores de la Central de Abasto.

Eduardo Rivera descartó que se haya tratado de un intento de asalto de acuerdo a las primeras investigaciones de la autoridad judicial.

Indicó que familiares de la víctima que observaron el incidente, señalaron que el efectivo y los objetos de valor permanecieron al interior de la unidad.

“Lamentamos por supuesto este hecho, si quisiera mencionar que no fue un asalto, en la intervención inmediata que hace la SSC, tanto el vehículo como el dinero que llevaban los propios familiares que presenciaron este hecho confirman que estaba a disposición, tanto el vehículo y como el dinero, de las personas que intervinieron en este lamentable acontecimiento, estos delincuentes no fueron a robar la pertenencias del comerciante que no es de aquí, sino de otro estado colindante”.

Recordó que el gobierno municipal sigue trabajando de manera directa, con miles de acciones que ya informó durante estos 120 días.

Valoró que la jefa de zona de la policía municipal está buscando este contacto permanente entre los ciudadanos con la policía municipal, pero también con el sector empresarial para que este tipo de comportamientos delictivos no se presenten en Puebla.