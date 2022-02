Al contar con infraestructura adecuadas para protegerlas, el ayuntamiento de Puebla propondrá a las nenis la explanada del Mercado de Sabores para realizar sus operaciones de entrega de mercancías a sus clientes.

El edil priorizó que el inmueble localizado en la 4 Poniente entre la 15 y 13 Norte, cuenta con seguridad y estacionamiento para que desarrollen sus actividades comerciales sin inconvenientes.

Desde el Barrio de San Antonio, subrayó que su gestión quiere que sea un intercambio de mercancía seguro para quienes realizan esta actividad.

"Siempre he sido promotor de los jóvenes, del emprendedurismo que hagan ventas a través del internet de manera segura. El mercado tiene estacionamiento, es un espacio adecuado y podríamos usarlo de manera segura y coordinándonos con la nenis”.

Además no se les cobraría por el uso del lugar si es que quieren acudir al Mercado de Sabores a realizar sus operaciones de compra-venta, advirtió el Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe.

Las chicas que se dedican a las ventas por internet, indicó, contarían con el plus de tener hasta dos policías municipales para protegerlas, además de personal de Vía Pública.

“Hay otro problema, ellas son independientes y no hay alguien que las represente, con todas las que hemos platicado nos indican que no tienen representantes que son independientes”.

Bajo esa perspectiva, recordó que no existe ningún impedimento si las nenis solo entregan sus productos en el Paseo Bravo, pero no es así, ya que llegan en sus automóviles, se estacionan en doble fila abren la cajuela y comienza la venta, acción comercial que no es tolerada.

Subrayó que la administración municipal no las ha tocado, solo pide que no se extiendan en el piso porque algunas empiezan a bajar bolsas y se convierten en vendedoras ambulantes y las han invitado a que desistan de esa acción no reglamentada.

Insistió que pueden hacer uso del Paseo Bravo en el momento que ellas quieran y no se les cobrará por las operaciones de ventas que detonan.