Después de refrendar que informar del trabajo realizado por el Ayuntamiento a los ciudadanos no significa ni es sinónimo de violación a la veda electoral derivada por la revocación de mandato presidencial, el alcalde capitalino advirtió estar tranquilo y atento a la resolución de las autoridades electorales.

En días previos, la dirigencia de Morena anunció que denunciaría al alcalde de Puebla por violar supuestamente el mandato.

"Yo estoy muy tranquilo de la labor que estamos haciendo, lo único que hacemos es trabajar a favor de los poblanos informando de las actividades que realiza el gobierno de la ciudad", subrayó.

Insistió que estará atento al desahogo que desarrolle el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre los argumentos morenistas.

Pero aclaró que no suspenderá las actividades informativas porque los ciudadanos merecen estar enterados del trabajo desarrollado por

"No tengo ningún inconveniente que se presente ese tipo de señalamientos, nosotros estaremos atentos al desahogo que se haga por parte de la autoridad electoral, nosotros estamos trabajando e informando a la sociedad sobre las labores que hacemos todos los días".

Ante esa perspectiva recordó que no está violando ninguna veda electoral, por no estar realizando propaganda a favor no en contra de nadie, no ha contratado publicidad en medios de comunicación y se respetan los temas que se pueden informar de salud, seguridad y protección civil, asignaturas que sí están permitidas.

Reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre la denuncia morenista, pero el área jurídica del Ayuntamiento, además de la Sindicatura están alistando la respuesta.