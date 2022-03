Después de recibir un par de requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuesta violación a la veda derivada por la consulta de la revocación de mandato federal, la administración municipal respondió en tiempo y forma para evitar algún conflicto.

La Síndico Guadalupe Arrubarrena García, advirtió que el Ayuntamiento únicamente espera la resolución de la autoridad electoral para proceder en consecuencia en caso de ser necesario.

“El INE lo que hace es que nos requiere información, la complementamos y determinará si inicia procedimiento y vendrá la etapa de alegatos, ya nosotros presentaremos, estaremos aportando elementos, si es que llega ese momento, señalando que no se comete violación”.

Precisó que no hay violación como lo promovió Morena porque la alcaldía no ha empleado recursos públicos para promover actividades municipales, solo se ha informado como señala la ley en la materia, como seguridad, protección civil y servicios en beneficio de la población.

“No hemos hecho publicaciones relativas a protección civil y seguridad pública, educación e informativos, relativos a los servicios públicos que los ciudadanos ya pueden ocupar, como municipio no podemos detener la operación ni los servicios, pero no sirve de nada si los ciudadanos no conocen los servicios que ya pueden ocupar, por eso se hace todo de manera informativa”, subrayó.

Recapituló que el Ayuntamiento poblano ya respondió a la petición de información requerida como si se han usan recursos públicos, acción que no se ha desarrollado, precisó.