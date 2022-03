Después de recordar que la iglesia es la que más ha cumplido con las medidas sanitarias para evitar contagios masivos de Covid-19, el arzobispo de Puebla, Victor Sánchez Espinosa, apreció el regreso de la Procesión de Viernes Santo el próximo 15 de abril, después de dos años suspendida por la contingencia sanitaria.

En este retorno, explicó, se espera la participación de más de 100 mil feligreses por las calles del corazón de la Angelópolis.

También aclaró que el catolicismo está preparado para desarrollar la peregrinación con todas las herramientas de higiene ante la pandemia de Covid-19.

“El Viernes Santo acompañamos a Jesús en su viacrucis, en su camino de la cruz; nuevamente, tendremos nuestra procesión con las imágenes tan queridas para nosotros, la iglesia es quien más ha cumplido con todos los protocolos de salud y nos vamos a cuidar, pero vamos a sacar nuestra procesión adelante".

En ese sentido, Víctor Sánchez Espinosa lamentó que ciertos grupos sociales estén cuestionando a la Iglesia Católica por desarrollar la Procesión de Viernes Santo cuando ya se presentan grandes concentraciones de personas en estadios, centros comerciales y en manifestaciones en donde no siempre se cumplen los protocolos exigidos por las autoridades de la Federación, Estado y Ayuntamiento.

“Si los estadios ya están llenos de aficionados, si los centros comerciales ya están llenos, si otros lugares están llenos, las manifestaciones que se presentan ¿por qué a nosotros nos dicen? no procesiones, no peregrinaciones, no fiestas patronales".

Advirtió que el cristianismo tiene que manifestar la fe, con todos los protocolos de salud, al recordar que que es la entidad que más ha cumplido.

"A ustedes les consta que cada ocho días estoy aquí repitiendo y recordándoles que cuiden su salud, cuiden la salud de sus familias, cuiden su vida, cuiden la vida de sus familias”, subrayó.

Priorizó que este año participarán siete imágenes en la Procesión de Viernes Santo, además de que en esta ocasión se agrega la de Jesús de la Divina Misericordia y continuará la participación el Niño Doctor de Tepeaca.

“El viernes santo tendremos nuestra procesión con las imágenes tan queridas para nosotros: nuevamente vendrá el Niño Doctor de Tepeaca, el Señor de Las Maravillas, Padre Jesús de Analco, Padre Jesús de Nazareth, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad y ahora, puesto que estamos cumpliendo 25 años de Puebla es el Centro Internacional de la Difusión de la Divina Misericordia, también, peregrinará una imagen de la Divina Misericordia, como el Jesús resucitado, vivo, después de que vemos a los cristos sufrientes y a las vírgenes dolorosas”.

La Procesión del Viernes Santo de Puebla en su edición 30, espera a más de 100 mil fieles, a quienes se les pide que se mantengan en los templos y a lo largo del trayecto adoptando todas las medidas preventivas durante el paso de las cofradías que cargarán las siete imágenes.