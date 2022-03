El alcalde de Puebla capital negó rotundamente que la administración municipal realice algún tipo de operativos en La Resurrección para incidir en el servicio de los mototaxis.

En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento de Puebla no tiene la facultad para regular este sistema de movilidad.

Descartó que el gobierno municipal vaya a impedir la circulación, pero aclaró que si las unidades no tienen placas o documentos, se desarrollarán las acciones correspondientes.

El edil de Puebla insistió que el Congreso del Estado necesita impulsar el reglamento de la nueva Ley de Transporte Público para conocer cómo operarán estas unidades, pues aunque la administración municipal tenga facultades de reordenamiento, aún se desconocen los alcances.

Desde la junta auxiliar de Azumiatla, insistió que se debe proporcionar una Ley Reglamentaria y hasta que no se ponga en marcha, el gobierno municipal no tiene competencias para poder ayudar si es que el gobierno decide autorizarlos.

Recordó que el gobierno de la ciudad carece de facultades para entregar licencias, permisos y placas a los conductores de vehículos.

"Quien tiene la autoridad para regular retirar los mototaxis es la Secretaría del Transporte del Gobierno Estatal porque el municipio no puede otorgar placas, no puede otorgar licencias, no puede definir rutas; hay hasta normas para expedir placas".

Finalmente, llamó al diálogo a los mototaxistas que el martes se inconformaron para informarles sobre la ley y revisar con el gobierno del estado su situación.