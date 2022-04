La administración municipal comenzará a retirar espectaculares en zonas prohibidas de la metrópoli, especialmente las existentes en áreas verdes.

Pero el alcalde Eduardo Rivera Pérez, advirtió a los dueños de las estructuras que las retiren antes de ser multados.

Anunció que las sanciones oscilaran entre los 30 a mil 500 días de salarios mínimos (UMA), equivalentes a los dos mil 889 pesos a 144 mil 330 pesos.

“Vamos a empezar a retirarlos para que aquellos propietarios o usuarios que los dejen, más vale si quieren mantenerlos, ellos mismo lo retiren porque a partir de esta fecha, he instruido a las secretarías que todo espectacular que esté en área verde o camellón tendrá que ser retirado porque no está permitido, no tienen permiso, no es algo regular”.

Precisó que la imagen de la Angelópolis debe ser bonita principalmente para quienes la visitan, por este aspecto fundamental, el gobierno de la ciudad ha retirado más de dos mil anuncios irregulares en las Jornada de Limpieza en Vialidades.

Además del barrido de más de 85 mil metros cuadrados de calles y poda equivalentes a 100 canchas de baloncesto.

Estás acciones se emprendieron del 27 de enero al 29 de marzo, periodo en el que se han ejecutado nueve intervenciones.