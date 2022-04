Mientras Eduardo Rivera Pérez, acentuó el trabajo permanente al seno de su administración a favor de la seguridad para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, la titular de la SSC, María del Consuelo Cruz Galindo, advirtió que mantiene reuniones permanentes con las 17 autoridades subalternas en las que se ha reconocido la presencia de grupos criminales.

Además el alcalde lamentó el asesinato de un hombre y una mujer en San Baltazar Campeche, la madrugada del jueves 31 de marzo.

Refrendó que la seguridad es una tarea ardua y el gobierno de la ciudad trabaja cotidianamente, con todos las instancias gubernamentales, como la colaboración puntual con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los lamentables hechos ocurridos a Alan de 30 años de edad y a Camila de 21 años de edad.

“Hay otras líneas de investigación, hay información relevante que tiene por supuesto la Fiscalía, que está haciendo la investigación, ha hecho su trabajo la SSC, que me ha dado parte de estos lamentables hechos. Estamos trabajando permanentemente, todos los días, a favor de la seguridad de las y los poblanos. Sabemos que es una tarea ardua, pero insisto en que nosotros estamos colaborando de manera muy puntual en este lamentable acontecimiento”.

Bajo ese panorama, María del Consuelo Cruz indicó que la SSC tomó conocimiento de los hechos en San Baltazar y realizaron el reporte correspondiente a la FGE, ahora las líneas de investigación y el reporte final dependerá de la autoridad judicial.

Precisó que pese a proporcionar todos los datos, estará pendiente si se pide o requiere otras cosas.

“Es importantes mencionarles que primero, cuando tomamos conocimiento de un evento de esta índole, se tiene que dar reporte a la FGE y nosotros nos abocamos a la investigación de los datos más inmediatos que se tengan, todos se han proporcionado a la FGE, se lleva una línea contundente de investigación, pero dará a conocer la FGE”.

Además indicó que tiene información importante que se está trabajando conjuntamente con los tres niveles de gobierno.

"Sí tenemos incidencia detectada con bandas criminales y precisamente nos corresponde a los tres niveles de gobierno establecer una línea contundente”.

Recordó que los municipales se encuentran recorriendo la ciudad tanto la Sedena como la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

"Me he estado reuniendo una por una para ver la mayor incidencia en los lugares y las bandas que hay en esos lugares, estamos viendo uno por uno, fue una situación crítica que nos dejaron, pero no hemos dejado de trabajar”.

Subrayó que no puede dar a conocer el número de bandas criminales que operan el municipio por ser una información sensible, pero, refrendó que viene a tirar los cuerpos.

“Es una información altamente sensible y me gustaría que esté cruzada con los diferentes niveles de gobierno, no todas son de la ciudad, nos vienen a dejar los cuerpos y lo sabemos y es con Fiscalía para saber el origen de estas personas y ver de dónde son oriundos, si son de otros estado pero es información de Fiscalía y debes haber cuidado para no invadir esas esferas”.