El gobierno de la ciudad exigirá a propietarios de terrenos o predios baldíos limpiar las zonas para evitar pagos al Organismo Operador de Limpia (OOSL) y la inseguridad que generan a los ciudadanos.

Las áreas olvidadas por sus dueños ha generado que deriven en boca de lobos, propiciando asaltos a negocios aledaños, robos a transeúntes, acoso sexual y violaciones.

Durante la sesión de Cabildo del viernes previo, se pidió a los regidores conformar un plan de limpieza para direccionará a esas áreas en un periodo de 30 días y evitar la inseguridad que en los alrededores de esas segmentos.

En ese marco, el presidente de la comisión de Seguridad, Fernando Sarur Hernández, reveló que los vecinos de esas zonas se quejan de las pésimas condiciones de varios predios con flora nociva, además de los alrededores sucios, pero lo reprobable, son las víctimas de agresiones y delitos que se cometen en esos lugares.

Priorizó que aunque los propietarios tienen esas obligaciones, lamentablemente no las están desarrollando, perjudicando a la comunidad y urge exigir que cumplan con sus obligaciones.

Refrendó que si los propietarios no cumplen con sus obligaciones, al no limpiar, no podar, no eliminan la maleza, no retiran escombros y la basura, entonces que el Organismo de Limpia ejerza sus facultades, intervenga y limpie esos predios que generan inseguridad y que el costo de esa limpieza se cobre a los dueños incumplidos porque tampoco es justo que se limpien gratis, además el artículo 1370 del Código Reglamentario Municipal (Coremun), así lo establece sin distingos de personas.

Recordó que en territorio municipal existe un elevado número de lotes baldíos en condición de abandono o descuido evidente que cuenta con flora y fauna nociva; tiradero de desechos tóxicos y de escombro; carecen de iluminación y no tienen visibilidad, además son lugares que durante la noche se encuentra en penumbras y otros sin iluminación