Luego de conocer el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre la carencia de valor histórico de los restos de la fuente localizada en el mercado de El Alto, el responsable de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado, advirtió que se cubrió para mantener la rehabilitación del inmueble.

El hallazgo ocurrió la víspera del día de las madres, el 9 de mayo por la noche, así los comerciantes pidieron al día siguiente la intervención del INAH para dejar al descubierto la parte encontrada.

Pero reiteró que no se tratan de partes de una estructura de ese tipo del siglo XVI, sino de una calle antigua, que las cuadrillas de la obra descubrieron durante la excavación que se realizaba en el sitio para reforzar las columnas de cimentación del inmueble.

Subrayó que después del análisis de los expertos se concluyó que no era indispensable mantener el espacio abierto, por eso se cubrió y continuaron con el proceso de rehabilitación.

“Precisamente cuando se realizó la excavación para el reforzamiento de columnas, se encontraron vestigios de una calle antigua. No de la Fuente, estamos trabajando de la mano con arqueología y en su momento determinó que no era indispensable mantenerlo abierto y nos pidió que se tapara; no hay ninguna fuente y solo se encontraron detalles de pavimento de piedra de hace algunos años (atrás)”.

Subrayó que con representantes del INAH tuvo una charla para conocer más del tema y, en conjunto, tomaron la determinación de avanzar porque no existe ningún valor histórico.

“No hay valor histórico y vamos trabajando de la mano con el INAH, tanto en arqueología como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de restauración, hablé con el delegado del INAH sobre el tema y se tomó la decisión que se tapara porque no hay valor histórico”.