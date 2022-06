Hasta este viernes 17 de junio, personal de la Unidad de Normatividad ha multado a tres negocios por apartar lugares de estacionamiento y ha clausurado 327 negocios, de ellos 200 son bares, cantinas y giros negros, 125 comercios y dos gasolineras.

El director de la dependencia, Enrique Guevara Montiel, advirtió que los operativos para evitar que se impida el ordenamiento vial y el peatonal, acceso o dinamismo de personas con discapacidad, tapando el estacionamiento con cualquier objeto y circulación de unidades motoras, se mantendrán constantes.

Reveló que son los franeleros o viene viene, quienes en la mayoría de los casos, apartan los espacios básicamente en las mañanas,.

“También nos hemos encontrado que los apartados son muy temprano y son los famosos viene-viene pero estaremos trabajando con parte de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirar en ese sentido el apartado; así seguirán los operativos, literalmente los hacemos dos o tres veces por semana, en el sentido de que prometo pasará primero la Dirección de Tránsito y luego nosotros”.

Recordó que los uniformados de la SSC, a través de la Dirección de Tránsito, son los encargados de realizar el retiro de objetos y la notificación a los establecimientos; en caso de una reincidencia, acudirá el personal de Normatividad para aplicar la sanción correspondiente.

Valoró que las y los comerciantes respetan los primeros llamados para evitar las multas que van de 12 a 20 UMAs entre mil 154 a mil 924 pesos, pero en caso de mantener la conducta negativa, la multa podrá llegar a 100 UMAs, equivalentes a nueve mil 622 pesos y hasta la clausura del negocio.

“Llevamos más de tres operativos recordando que primero debe pasar elementos de la Dirección de Tránsito para abrir un número de folio para que la Dirección de Normatividad haga los recorridos, inmediatamente; se ha respetado por parte de los comerciantes retirar los objetos pero se queda abierto para posteriormente volver a pasar, ya que si hay reincidencia viene la sanción”.

Fue el miércoles 25 de mayo cuando entraron en vigor las sanciones para las personas que instalen obstáculos que impidan el tránsito peatonal, acceso o desplazamiento de personas con discapacidad o imposibiliten el estacionamiento y circulación de vehículos.

Multas

Aclaró que los operativos se mantienen de los jueves a domingos en compañía con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatal, municipal y Protección Civil.

Subrayó que elementos de la Dirección de Normatividad Comercial hacen la revisión de la documentación de los lugares en todas las zonas de la ciudad, incluyendo La Paz, Avenida Juárez, Angelopolis y ahora en las juntas auxiliares.

"No vamos a dejar de hacer los operativos en toda la ciudad, son permanentes, queremos garantizar la seguridad de los ciudadanos que asisten a divertirse a estos lugares".

Reveló que durante los operativos se ha encontrado que los locales no cuentan con refrendos, no respetan el horario de cierre, no cuentan con medidas de contingencia y licencias que no corresponden al giro del establecimiento.

El funcionario aseveró que en los operativos desde diciembre han clausurado 327 establecimientos de diferentes giros, siendo 200 bares, cantinas y giros negros; 125 comercios así como a dos gasolineras.

"En el caso de bares llevamos 200 por no contar con su refrendo, medidas de prevención de bomberos y protección civil, en el caso de comercios no esenciales llevamos 125 y en el caso de gasolinerías llevamos dos por no tener medidas preventivas".

Guevara Montiel recordó que se han realizado al menos tres detenciones en zona del Centro Histórico, Zavaleta y el sur de la capital poblana.

Aclaró que los supervisores de Normatividad únicamente hacen la revisión de papeles, pero intervienen coordinadamente con los diferentes niveles de seguridad para detectar cualquier acto irregular.

Insistió que por instrucciones del alcalde, Eduardo Rivera Pérez, los operativos son permanentes.