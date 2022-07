Al reportar la venta de drogas o estupefacientes en la mayoría de los mercados de Puebla, el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, reveló que también existe el cobro de piso a los comerciantes.

Esas acciones al margen de la ley, advirtió, están siendo atacadas por el gobierno de la ciudad como por el estatal para entrar en acción a los mercados de apoyo y a los del municipio.

Sin nombrar a todos los centros de abasto de la metrópoli, indicó que le queda claro que el Morelos es uno de los puntos dónde existe la venta de esas sustancias dañinas para la salud.

“No solo son la comercialización de drogas sino derecho de piso, no solo son desalojados los locatarios originales sino que ahora a cualquier proveedor se les cobra, el Morelos me queda claro que sí, no sé cuántos, la gran mayoría de los mercados en su totalidad se presupone que hay narcomenudeo, ahí tenemos que entrar de la mano con gobierno (del estado)”.

Ante ese panorama, precisó que en La Cuchilla y la 46 Poniente, son espacios donde no puede entrar solo el personal del Ayuntamiento, pero sí en deben colaboración de la administración estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero aclaró que no es un tema que le corresponda a su dependencia por ser un espacio comercial.

“La 46 y la cuchilla, Morelos, son temas delicados donde se presupone que debe haber alguna anormalidad o ilícitos que atacar, pero todo siempre es en coordinación con gobernación del estado y fiscalía”.

Recapituló que el diagnóstico de la Secretaría de Gobernación es que los mercados están tomados por gente que no tiene nada que ver con los locatarios que siempre han comercializado productos para comer o de limpieza.