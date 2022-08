El aguacero que azotó a Puebla, priorizó la atención de personal de la administración municipal en 14 colonias ante las 47 llamadas de emergencia atendidas, dijo el responsable de la dirección de Protección Civil, Gilberto González Labastida.

En ese sentido, el funcionario municipal aclaró que la fuerte lluvia de ayer que se registró en la capital del estado no dejó hechos lamentables.

No obstante, añadió que los cauces de los ríos —Atoyac, San Francisco y Alseseca— incrementaron el caudal, sin causar afectaciones, además de que los vasos reguladores —Puente Negro y Santuario—, trabajaron con normalidad gracias a la limpieza recibida previamente.

González Labastida explicó que los postes inteligentes trabajaron correcta, al ejemplificar que en Bosques de Atoyac se activaron las alarmas previó a que se desbordara el río, para indicar que los vecinos salieran de sus casas y no se presentarán daños considerables.

“Hubo un desborde del río en esa área, sin embargo, la afectación no presentó daños y se trabajó con los cuerpos de emergencia para hacer la succión del agua y desviarla hacia otra parte del cause evitando la afectación a los habitantes de Bosque del Atoyac; no tuvimos afectaciones en casas (de ese lugar), pero sí en dos casas de otras colonias”.

Indicó que los cuerpos de emergencia solventaron dos inundaciones en casa–habitación y la caída de nueve árboles.

Por otro lado, añadió que la autopista México-Puebla, fue la más afectada por la volcadura de una pipa y una colisión de siete vehículos involucrados, que mandó a tres lesionados, sin daños graves, al hospital General Rafael Moreno Valle

Finalmente, valoró la video-vigilancia en el C3, al precisar que el vaso regulador Puente Negro llegó al 70 por ciento de su nivel y el Santuario al 50 por ciento.