Aunque el programa de obras prioritarias del gobierno de la ciudad mantendrá su dinamismo, se esperará el final del proceso del adelanto presupuestal de 137 millones de pesos para conocer cuáles se modificarán.

Después de la inauguración de tres calles en la colonia Loma Linda, alcalde Eduardo Rivera Pérez, indicó que la reducción de recursos de más de 160 millones de pesos a los 137 millones de pesos, derivaron de los tiempos legales y periodos establecidos en la conclusión de los programas y proyectos de su gestión.

Recapituló que el porcentaje del tema del crédito que adquirirá el municipio se reducirá por el tiempo que ha pasado y por las etapas por las cuales se han comprometido a realizar las obras.

"Es probable que el monto se reduzca y cuando se cierre el proceso revisaré cuáles serán las obras que tendrán que modificarse para anunciarlas a los medios de comunicación”.

Pero aclaró que el proceso de dotación de infraestructura continúa con los tiempos adecuados, aunque se disminuya el porcentaje de crédito, no afectará el panorama y se mantendrán los proyectos que ha anunciado, como los prioritarios de la red de agua, infraestructura y vialidades que permite implementar el fondo del Fisem.

Subrayó que si Banobras fue la única institución crediticia que respondió con una propuesta económica a diferencia de cuatro más a los que se invitó a participar en la convocatoria del crédito, siempre será respetuoso del fallo que se dará este durante este viernes para concretar el contrato.

Dijo que después conocerá los porcentajes de intereses, ademas del cambio en el paquete de obras y reportará todos los pormenores.

La víspera en el portal de la administración municipal público la resolución del proceso firmado por la Tesorera María Isabel García Ramos, arropada por el sello del Ayuntamiento poblano.

"La que suscribe, María Isabel García Ramos, en mi carácter de Tesorera Municipal del Municipio de Puebla, Puebla, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de mi nombramiento expedido el 15 de octubre de 2021, emitido por el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Puebla, Puebla, y credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector GRRMIS62122909M700, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (con por lo menos cinco instituciones financieras y obtener como mínimo dos ofertas irrevocables, de acuerdo a lo establecido en la fracción de este artículo), se declaró desierta con fecha 19 de agosto de 2022", se lee en la resolución.

Rivera Pérez, recordó que en el primer concurso, la Tesorería declaró desierta la licitación, realizó un segundo concurso en el que se dará por adjudicación directa.

Acentuó que no quiere anticipar nada, por ser un proceso que hay que respetar, en la licitación, se inscriben, pero no hubo los suficientes bancos participantes, en el segundo proceso, se hace una invitación directa a tres no quisieron participar y tendrá que haber una adjudicación directa.