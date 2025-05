Durante la auditoría financiera que se practicó a la Cuenta Pública 2023, a la ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, el órgano fiscalizador, realizó observaciones por un monto de 23 millones 529 mil 100.01, que representarían un daño patrimonial a las arcas municipales, en caso de que la ex funcionaria no solvente las presuntas irregularidades, además de que enfrenta pendientes de la cuenta 2022.

De acuerdo con el informe individual que entregó la semana pasada la Auditoría Superior del Estado al Congreso del Estado, entre las observaciones que se realizaron se encuentran egresos por adquisiciones de manera directa, sin que los proveedores estuvieran en el padrón.

En la metodología del universo auditable por un importe de $37,844,091.95 (treinta y siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil noventa y un pesos 95/100 M.N.), del cual se revisó una muestra de $29,316,049.68 (veintinueve millones trescientos dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 68/100 M.N.), lo que representó el 77.47% de dichos recursos.

De la lista de observaciones, que son públicas, se encuentra la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, con un importe observado por $899,231.99; asimismo la compra de materiales y útiles de impresión y reproducción por un monto de $516,968.11 mientras que por material de limpieza gastó $1,229,361.00, sin que los comprobantes reúnan los requisitos legales.

También están los productos alimenticios para personas donde no ha comprobado satisfactoriamente el gasto de $1,366,847.74, y se suma a la compra de material por $289,880.60, además de $269,553.97 en vestuario y uniformes.

Para refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, se observaron por parte de la Auditoría Superior $1,080,121.92, y por servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, la cantidad de $114,999.99. Por servicios integrales y otros servicios fueron $127,344.80

En cuestión de arrendamiento de equipo de transporte se observó la cantidad de $149,872.00, y por arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, $3,953,381.36

Otros rubros son el arrendamiento de activos intangibles por $1,414,522.39, y de otros arrendamientos $487,918.48; En servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, gastó. Importe observado: $141,952.93; reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Importe Observado: $529,709.87; gastos de orden social y cultural, $1,090,513.49; Ayudas sociales a personas $358,782.33; vehículos y equipo terrestre. Importe observado: $3,758,323.16

En el documento se enuncian cuatro observaciones del rubro “egresos” por las cantidades de $2,277,420.00, $2,362,781.28, $1,426,797.15, $2,975,235.44, todas sin que se hayan justificado.

Pendientes

De la Cuenta Pública 2022 tuvo observaciones por 17 millones 645 mil pesos; de los cuales, una parte de acuerdo a fuentes consultadas no fueron solventadas en tiempo y forma, por lo que podría enfrentar un proceso legal.

La observación más alta, de acuerdo con el oficio 0027-22-10/01-E-PO-04, es por más de 6.3 millones de pesos, por falta de comprobación en contrataciones para organizar eventos sociales, por reparaciones de vehículos y adquisiciones.

Otra de las irregularidades más elevada es la 0027-22-10/01-E-PO-04, por más de 3 millones de pesos, por no presentar “evidencia documental respecto a la identificación de la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento y de su publicación en el sitio web el formato correspondiente a los montos pagados por concepto ayudas y subsidios”.