Tras las recientes críticas hacia el Ayuntamiento de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera, respondió a sus críticos y les recordó que la pasada administración dejó la ciudad hecha un desastre.

Ayer, el exregidor de Morena, Edson Cortés, con algunos locatarios de El Carmen, a las afueras de Palacio Municipal, pidió nuevamente la cancelación del programa de estacionamientos rotativos.

El presidente municipal de Puebla pidió a los críticos de las políticas públicas a caminar por el corazón de Puebla para que noten el beneficio a la población y el ordenamiento comercial.



"Se atreven a criticarme y a criticar a la administración cuando nos dejaron hecho un desastre la ciudad, cuando nos dejaron el centro histórico hecho un asco, lo le he dicho puntualmente con situación creciente de inseguridad, con un desorden de ambulantes".

Valoró que la alcaldía, en tiempo récord, por primera vez en la historia de Puebla, ya logró corregir en beneficio de toda la población.

Refrendó que esas voces del pasado que permitieron el caos y la anarquía, ahora vienen a reclamar y a señalar este tipo de cosas que han llegado a sus oídos.

"Aquellos que me critican les invito a que vayan al centro histórico y vean por su propios ojos que tenemos un centro hermoso, lindo, con visitantes, con arte, cultura, más ventas; ya no digo más, quien no quiera ver ese es su problema”, finalizó.