Ante la observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por mil 877 millones de pesos, correspondiente al segundo año de la cuenta pública de Claudia Rivera del 2020, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, advirtió que todo servidor público está obligado a rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.

Recordó que el Ayuntamiento de Puebla emitió miles de observaciones en el proceso de entrega-recepción que varias de estas no están aún solventadas.

Rivera Pérez, aclaró desconocer los alcances, los motivos y las cuestiones técnicas de lo que está realizando la Auditoría Superior del Estado.

En ese sentido, añadió que está haciendo el gobierno de la ciudad, es mantener la investigación que desarrolla la Contraloría en los estados financieros de la exservidora pública.

"Recordaran que hubo miles de observaciones en el proceso de entrega-recepción, varias de estas no están solventadas, se están llevando a cabo estos procesos de investigación como lo he manifestado en diversas ocasiones; hay un tema de sigilo, es un proceso en donde la controlaría no puede ventilar estos procesos de investigación porque de lo contrario estaríamos afectando el procedimiento que está establecido en la ley".

Por otro lado, añadió que si la autoridad después de investigar, resuelve que existen situaciones que sancionar, se deberá hacerlo y esa es la competencia que tendrá la ASE.

Finalmente, explicó que el Ayuntamiento de Puebla sigue un proceso en paralelo que mantendrá hasta que se aclaren las irregularidades encontradas.