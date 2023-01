Los cambios anunciados para el uso de parquímetros en el Centro Histórico de Puebla ayudarán a que no existan personas que quieran incumplir la ley, señaló el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez.

Tras encabezar la entrega de tres nuevas vialidades relaminadas, el primer regidor capitalino sostuvo que el uso de inmovilizadores para vehículos que no tengan placas erradicará malas prácticas.

"Lo que estaba sucediendo en el Centro Histórico es eso, que había algunas personas vivales que llegaban, se estacionaban, le quitaban las placas a sus vehículos y decían 'pues yo campantemente acá me estaciono'; el gobierno no puede dejarse sorprender ante personas que no cumplen la norma y la ley", expresó.

El alcalde de Puebla también señaló que la implementación de parquímetros ha contribuido a generar un mayor número de visitas en el primer cuadro de la ciudad.

En ese sentido, aseguró que, en lo que va de su gestión, se han registrado 2.2 millones de turistas, provenientes tanto del interior del estado y la República Mexicana, así como de otros países.

Rivera Pérez agregó que la zona del municipio de Puebla con más visitantes es el Centro Histórico, por lo que consideró acertada la iniciativa del ayuntamiento acerca de poner orden en esa demarcación.

Acerca de los parquímetros, sostuvo que es una medida que ya había sido analizada por anteriores administraciones, pero ninguna la había concretado.

En cuanto a extender el cobro de ese tipo de estacionamientos rotativos hasta el día domingo, explicó que fue una demanda de los grupos empresariales.

Desmintió las versiones de que el gobierno de la ciudad de Puebla, haya incrementado la tarifa de los parquímetros, remarcando que se mantiene el mismo precio y hasta por más tiempo.

El edil emanado del PAN señaló que algo que le falta a la ciudadanía es orden, pues existen vecinos que, a pesar de tener sus locales bien establecidos, extienden la venta de sus productos hasta las banquetas.

En otro orden de ideas, reconoció a todas las personas que participaron en el Desfile de Reyes 2023, informando que hubo más de 50 mil poblanos y saldo blanco.