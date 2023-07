El ayuntamiento de Puebla intentará concluir su trienio con 2 mil calles rehabilitadas como respuesta a una exigencia de la comunidad, estimó el alcalde Eduardo Rivera.

El edil poblano anunció que puede concluir la gestión con 4 mil calles rehabilitadas si logran atraer recursos de la Federación.

Refrendó que antes de concluir su segundo año frente del ayuntamiento de Puebla alcanzará la meta de construir y rehabilitar las mil calles, prometidas en campaña pero advirtió que este proceso continuará hasta llegar a otras mil.

Dijo que el aspecto es importante es que su gobierno va a superar la meta porque como está avanzando este programa en menos de dos años conquistarán la meta de mil en beneficio de la comunidad.

Indicó que todo dependerá de la administración Federal si contempla a las metrópolis para coadyuvar en estos proyectos de infraestructura que tanto necesitan las ciudades.

Acentuó que ha entregado un par de oficios al gobierno de la presidencia de México en busca de atraer más apoyo para la infraestructura básica.

Bajo esa perspectiva, reveló que recientemente signo un documento que entregará al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para llegar a las 4 mil calles rehabilitadas en territorio municipal.

"Ojalá que López Obrador pueda ser una persona sensible a la petición, que el Ejecutivo se comprometió a comenzar un proyecto nacional de bacheo en relaminación de calles".

Por otro lado, refrendó que en su primera gestión al frente de la administración municipal, desarrolló el programa peso a peso entre el municipio y el gobierno estatal, que intentará replicar con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“(Al gobernador) le he estado solicitando, no me ha dicho que no, espero pronto me diga que sí, y podamos tener algún acuerdo para el apoyo en el tema de infraestructura y justicia social”, finalizó.