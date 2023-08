Al advertir que ningún ambulante tendrá permiso para instalar puestos en las calles aledañas a la sede del Congreso ni de la Central Camionera del Sur, el Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez reveló que personal de vía pública charló con los informales para precisar que no existe ningún camino para a probar la invasión de las arterias.

Recordó que la nueva sede a donde se construye el inmueble del legislativo, se encuentra en la 32 Oriente y Calzada Ignacio Zaragoza, zona de monumentos de la Angelópolis en donde el propio Código Reglamentario Municipal (Coremun), puntualiza que no existen la condición para otorgar permisos de venta en vía pública, mucho menos, en las áreas protegidas por la autoridad.

La víspera decenas de comerciantes informales de Antorcha Campesina, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA 28 de Octubre) y de la Triple A, arribaron a la 43 Oriente y Avenida Ignacio, radio donde estará el inmueble del Legislativo, con palos para reinar en esa calles y en las aledañas.

"No hay permisos y no habrá permisos en esa zona para la venta en la vía pública. Nosotros el día de ayer desde que se hizo este reporte atendimos inmediatamente, el mismo, y el área de vía pública valga la redundancia acudió a la zona específica para dar atención y tener un diálogo con los propios comerciantes (informales) y en ese sentido se les hizo saber que no existe manera de que puedan poner sus puestos de venta en vía pública. En esa zona no hay permisos y no habrá permisos en esa zona para la venta en la vía pública".