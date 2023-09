Después de agradecer el trabajo al equipo del gobierno de la ciudad de Puebla y al presidente de la Federación Internacional de Futbol 7 Américas, Fabián Canaveris Ferraz, por hacer de Puebla, la capital del futbol internacional con el desarrollo del Mundial de fútbol 7, el alcalde Eduardo Rivera Pérez subrayó que durante estos días se vivirá un fiesta deportiva de unión y esfuerzo conjunto.

Además, subrayó que el plus de la contienda es que Puebla recibe promoción global, no únicamente por el balompié si no por ser una ciudad que arropa una amplia gama de riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

#Deportes ⚽️ El edil @eduardorivera01 en compañía del secretario de gobernación @Javier_AquinoL, inaugura el mundial de Fut 7 en el Centro Expositor.



Países como México, Japón, Francia, Rusia, Italia, entre otros, se enfrentarán para obtener la copa. 🏆



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/nWp2Mwwof3 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2023

Priorizó la participación de 22 selecciones del continente americano, europeo y de Asia, con 700 jugadoras y jugadores.

"Puebla estará en todos los rincones del mundo, gracias a las transmisiones globales del Mundial".

Acentuó que en Puebla, su gobierno ha apostado a la reconstrucción del tejido social, a través de la inauguración de canchas y parques, pero también organizando eventos de clase global como está contienda del Mundial de fútbol 7.

"Sabemos que el deporte es una herramienta maravillosa para mejorar a nuestra sociedad".

Hoy en este estadio con capacidad para cinco mil personas, dijo, que la cancha es una esperanza para demostrar y confirmar en conjunto el esfuerzo de extenuantes jornadas de entrenamiento para conquistar el título.

El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, advirtió que "vinimos a demostrar" la importancia que tiene el deporte entendido como una accion de conjunto.

Subrayó que esta justa confirma la unión alcanzada por el alcalde Rivera Pérez con su equipo de trabajo.

Agradeció al titular del Instituto Municipal del Deporte, Antonio Iriarte, y al presidente de la Federación Internacional de Futbol 7 Américas, Fabián Canaveris Ferraz, por hacer realidad la contienda en Puebla.

El show

La violinista Esmeralda Camacho se encargó de prender la pasión en la tribuna con sus melodías, muy tecno para contagiar a los jóvenes que colmaron la mayoría de los asientos.