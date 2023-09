La prueba de doble sentido en la 3 Poniente entre la 3 Sur y 16 de Septiembre, desarrollada por el gobierno de la ciudad, semanas atrás, se trabaja en compañía de vecinos y comerciantes para familiarizarse con la peatonalización de un segmento de la 16 de Septiembre en donde las obras están avanzadas, advirtió el alcalde, Eduardo Rivera Pérez.

"En relación al tema de la prueba piloto que está haciendo sobre la 3 Poniente, venimos avanzando de forma importante en las obras del Centro Histórico, ya se levantaron las lajas hasta la avenida de enfrente de la Catedral".

Los trabajos de rehabilitación de la 16 de Septiembre contemplan, la semipeatonalización de esta principal arteria cuando se concluyan las acciones.

En la 16 de Septiembre, al finalizar las labores se notará un solo carril de circulación para automotores y el resto de la calle será para peatones y ciclistas.

Además desde la 7 Poniente-Oriente a la Avenida Reforma y Juan de Palafox y Mendoza, el arroyo vial de la 16 será peatonal, pero los proveedores de restaurantes y huéspedes de hoteles que se encuentran en ese radio podrán avanzar y estacionarse en la bahía dedicada a esas acciones.

Los trabajos de esta ruta contemplan la delimitación peatonal, plantación de árboles, jardines, mobiliario urbano, luminarias, bahías de ascenso y descenso.

Ciclovías

Priorizó que los 15.5 kilómetros de ciclovías requieren, por supuesto, las señalización adecuada, la intervención adecuada, la realización adecuada, pero algo más importante requieren del respeto de los automovilistas.

Recordó que el gobierno de la ciudad no solo reparará la ciclovías, sino incrementará los espacios de movilidad de estudiantes y trabajadores que se trasladan a través de la bicicleta.

Pidió a automovilistas y a conductores el transporte público ser extremadamente cuidadosos con el manejo de las unidades motoras en cualquier arroyo vial, pero también en donde encuentren ciclovías.

Dijo que el gobierno de la ciudad a través de la dirección de movilidad está trabajando en un proyecto de ciclovías para incrementar el kilometraje existente en la metrópoli.

Rehabilitación de calles

Dijo que la rehabilitación de la 93 Oriente, seguramente se encontrará en el paquete presupuestal de la administración municipal el año fiscal 2024, como un sin número de varias arterias más que ayuden a eficientar la movilidad.

"Tenemos muchas solicitudes, insisto, no es queja, simplemente es declaración, estamos a punto de llegar a las mil calles prometidas, durante este ejercicios de la administración, pronto estaremos llegando esas mil calles, pero lo hemos hecho solamente con recursos municipales. No tenemos recursos adicionales ni federales, el fondo de pavimentación a nivel federal desapareció, los recursos de rescate de espacios públicos desapareció, los recursos adicionales de recurso para temas del Centro Histórico desapareció. Entonces sí tenemos un inventario no de unas miles de calles; se requieren pavimentación en nuestra ciudad".

Lluvia

Rivera Pérez reportó saldo blanco de la lluvia de ahí de la tarde-noche previa, con dos árboles caídos y a negaciones pero sin incidentes que afectaron la integridad física de las y los poblanos.

Indicó que alguna calle donde se realiza obra en el sector norte de la ciudad se alegó porque existía material para rehabilitarla, pero no pasó nada que lamentar.