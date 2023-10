Si hace tres años lo daban por un cadáver político, ahora Eduardo Rivera Pérez está listo para vencer por los mejores tiempos que vienen para Puebla y para México.

Entre gritos de Eduardo gobernador, en el auditorio GNP, el presidente municipal; compartió los vitores, con los de Xóchitl presidenta.

Además dijo estar listo para jugársela por Puebla, si la población, así lo quiere.

"Si ustedes quieren que me la juegue por una mejor Puebla, y si ustedes quieren que me la juegue por una mejor México, saben que cuentan conmigo; vamos juntos. Estoy listo amigas y amigos estoy listo por Puebla".

Arropado por los presidentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, además de los locales Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Carlos Martínez Amador y PRI, Néstor Camarillo, recordó que hace tres años las encuestas los ponían 15 puntos abajo, pero en la elección de 2021, ganó a Morena por 20 puntos.

"Llegar a la alcaldía por segunda ocasión no fue fácil hace tres años me daban por muerto, me daban por muerte políticamente porque las encuestas me ponían 15 puntos abajo, pero nos levantamos y juntos le ganamos a morena por 20 puntos en la elección del 2021".

Subrayó que después de más de dos años de trabajo arduo y de lograr corregir el rumbo de Puebla, se encuentra fuerte con el compromiso de seguir trabajando.

Acentuó que es el primero en conocer que aún le falta mucho por hacer, pero redoblará esfuerzos para continuar mejorando el panorama de Puebla.

"Mi corazón y mi mente, mi alma, me dice que hay que ir para adelante que hay que tomar la trinchera, que hay que participar para jugársela. Eso es lo que me dice mi mente y mi corazón ¿a ti a ti qué te dice tu mente y tu corazón? porque tu corazón también necesita latir fuerte, tu corazón y tu mente necesitan impulsarte para que vayamos juntos para que vayamos juntos con todo".

Nuevamente invitó alas y a los poblanos a participar desde sus respectivas trincheras a jugársela en el proceso del 2024 para continuar corrigiendo el rumbo de Puebla, del estado y de México.

"No es el momento de miedos es el momento de certezas es el momento de la valentía".