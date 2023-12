Mientras el Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, advirtió que los payasos no tienen permiso para instalarse en las calles aledañas al zócalo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez priorizó que la indicación al titular de la Segom, es la de ordenar al Centro Histórico porque así como no se permite el ambulantaje, tampoco la presentación desordenada de otras agrupaciones.

El responsable de la Segom, recapituló que la bronca entre payasos y elementos de Vía Pública derivó porque se decomisó una bocina después de cuatro exhortos a retirarse y a bajar los decibeles del sonido.

La víspera se viralizó el zafarrancho en redes sociales, pero subrayó que los elementos de la dependencia en todo momento han privilegiado el diálogo, pero los payasos en lugar de hacer caso al llamado, comenzaron a retarlos.

Insistió que después de los cuatro llamados al orden se procedió al decomiso de una bocina, que desató la violencia.

"Efectivamente así como nosotros seguiremos insistiendo en platicar con esta gente, también vamos a vigilar los protocolos que tenemos de actuación porque es evidente que se dan golpes”.

Valoró que no todos los grupos de payasos son iguales, al insistir en instalarse en sitios que no están permitidos por el Coremun, sino que hay algunos que “pintan” en los lineamientos del IMACP para garantizar seguridad, orden y puntos específicos, como, horarios y zonas en donde se pueden instalar.

Rivera Pérez reveló que ha recibido un sinnúmero de quejas de turistas, empresarios y restauranteros por el mal uso del sonido, por eso la indicación es la de mantener el orden, la sana convivencia, el acuerdo y el respeto a la norma en la vía pública.

“Que vía pública haga su trabajo, que así como el ambulantaje no está permitido no puede ser una pachanga o una kermés en la vía pública y no cualquier grupo de manera desordenada, pueda llevar a cabo diferentes actividades, por artísticas que parezcan, en contra de la buena convivencia en general en la ciudad y el Centro Histórico".