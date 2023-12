“Listo para dar la siguiente batalla”, sentenció el aun presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez a unas horas de dejar el cargo.

“Me voy hinchado de orgullo, de satisfacción, de haber cumplido mis promesas de campaña y haber corregido el rumbo de Puebla”, enfatizó, ya que buscará la candidatura al gobierno del estado.

“Nadie, nadie puede negar que la Puebla que yo recibí estaba muy fregada, me la entregaron muy mal, y nadie puede negar que la Puebla que hoy tenemos cambió y cambió para bien”, aseveró.

Este jueves, en sesión de Cabildo, finalmente se dará cause a la solicitud de licencia de Rivera Pérez, para tomar las riendas del ayuntamiento el ahora presidente municipal suplente, Adán Domínguez.

En entrevista, durante su último evento como alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez señaló que se queda con muchas ganas para hacer más cosas, pero se requiere más tiempo y recursos.

#EnHilo 🏙️ Agradecido con Dios y orgulloso de su trabajo @eduardorivera01 se despide de la alcaldía de Puebla, la cuál dejara durante la tarde para comenzar con su precampaña para buscar ser gobernador del estado.



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/Q5t8CgNo1g — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 21, 2023

“Por eso estoy tomando esta decisión, porque no ha habido una visión estatal que pueda comprender a los municipios”, dijo al referir que debería ponerse una bolsa estatal para que todos los ayuntamientos arreglen sus problemas de obras o seguridad, entre estado y municipios.

“Hace falta esa visión, en mi opinión, a través de mi experiencia de haber gobernado ya en dos ocasiones la ciudad, me ha permitido la experiencia de tener más formulas para la obtención de recursos”, dijo.

Por lo tanto, dijo que hubiera querido apoyos de los gobiernos federal y estatal a través de estrategias para poder hacer crecer más a Puebla en el área metropolitana, dijo.

“Pero si puedo decir algo, me voy profundamente satisfecho, orgulloso, si creo que hay cosas que están en curso”, dijo al referir que Adán Domínguez y el equipo que se queda, darán continuidad para consolidar en esta etapa.

“De esa manera hemos venido trabajando, más que con esos pendientes, me voy hinchado de orgullo, de gusto, de alegría, de satisfacción de haber logrado corregir el rumbo de Puebla”, insistió.

“Me voy profundamente satisfecho, alegre, me voy en paz, le doy gracias a Dios, a la vida, por la salud que tuve que afrontar estos retor, de manera ininterrumpida, puntual, no me tuvieron que esperar los medios ni la gente para llegar a los eventos y listo para dar la siguiente batalla”, sostuvo.