Liliana Ortiz Pérez, acentuó que su candidatura plurinominal panista deriva de su militancia de 29 años y decisión de la Comisión Permanente de su partido por su trayectoria.

Además negó que con su candidatura resurjan panoramas como los que descalificaron y criticaron en su momento, con la candidatura a gobernadora de Marta Erika Alonso Hidalgo, realizada por su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el proceso de 2018.

Pero subrayó que en la época actual debe reconciliarse la idea de que el sector femenil tiene el derecho de aspirar a un cargo político, genuinamente, sin importar con quiénes estén casadas.

Bajo este horizonte, aseguró que el tema de género, debe ser una constante en designar los perfiles que deben contender.

Acentuó que todas las mujeres son libres para tomar sus propias decisiones y ella ha trabajado toda su vida para tomar con fuerza el reto en cargos legislativos.

“Agradezco que me hayan tomado en cuenta, soy politóloga de profesión, me he dedicado a temas sociales, mi trayectoria, las políticas públicas que he impulsado en los cargos que he tenido han sido únicas y efectivas, y estoy orgullosa de que me hayan postulado (a diputada federal)”.

Pero, aclaró que va por la diputación plurinominal porque acompañará al candidato a gobernador en rumbo a la gubernatura.