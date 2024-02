El Pase Turístico que entrará en funciones en marzo permitirá a las y a los turistas desarrollar sus actividades, sin preocuparse por pagar el parquímetro, advirtió el secretario de Economía y Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, después de valorar la petición de la Asociación de Hoteles y Moteles para consolidar a Puebla como una metrópoli amigable global.

Existieron versiones del costo de 50 pesos por ocho horas, además de dos gratuitas; pero aclaró el tiempo y costo, continúa en análisis.

Priorizó que derivado de esta unidad y conjugación que tiene esta organización de hoteleros de Puebla con la administración municipal, será este sector el que pague el estacionamiento de sus huéspedes.

Acentuó que el proyecto es referente de atención para que las y los turistas realicen sus recorridos por Puebla, sin preocuparse del estacionamiento de sus autos en las zonas aprobadas de reordenamiento vehicular.

Refrendó su agradecimiento al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Manuel Domínguez Gabián por unir fuerzas en este proyecto de movilidad y reordenamiento de las unidades motoras.

"Será benefico porque los turistas a veces no saben utilizar bien los sistemas, cuando llegas a otro lugar puedes confundirte, es una forma de mejor atención con estrategias que permiten que la gente lo disfrute más”.

Insistió que el tiempo de 8 horas, no es una realidad porque se está estudiando la estancia que pueden estacionar sus automóviles o unidades motoras de cualquier tipo de cuatro llantas.

Subrayó que muchas veces el turista usa los espacios de estacionamiento para bajar todas sus maletas o todo lo que traiga al interior de sus unidades motoras, que utilizarán durante su estadía en el corazón de Puebla.

"El hotelero va a pagar el pase para dar un servicio a sus clientes, ocurre ocurre en muchos lugares del mundo; dar el estacionamiento gratis, no es una cantidad tan alta y no hará que la gente venga o no venga, sino que los hoteles harán una facilidad de experiencia y que el hotelero sea quien asuma la responsabilidad y apoye al visitante".