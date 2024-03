La marcha del ocho de marzo de este 2024, consolidó la unión de las mujeres poblanas y refrendó su espíritu inquebrantable a pesar de no tener respuestas a su única exigencia a la FGE, gobierno estatal y municipal de generar un panorama libre de violencia de género para evitar desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones y mal trato.

Este segundo viernes de marzo, se desarrollaron siete marchas de diversos colectivos; Voz de los Desaparecidos, Por la moría histórica del colectivo, Morras sí Rorras, Colectivo por las mujeres de Puebla, Cuatlicue siempre vivas, Colectivo de feministas universitarias, Frente Feminista Radical y Madres Exigiendo Justicia contra la violencia vicaría.

Miles de mujeres caminaron por las principales calles del Angelópolis, recordando una y otra vez que el gobierno únicamente endulza el oído, pero es incapaz de cumplir para despenalizar el aborto, aprobar la Ley Monzón, frenar la violencia de género y los feminicidios, además de crear las condiciones igualitarios en sus derechos.

Las mujeres vistieron de morado, verde, acompañadas con su tradicional pañuelo verde en mano, marcharon a lo largo del día por las principales calles, algunas para salir de la Fiscalía General del Estado (FGE) otras para llegar a la sede a donde despacha Gilberto Higuera Bernal, otras para pasar al Congreso y algunas para arribar al zócalo.

“Ni una más, ni una asesinada más”, “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, la que sonaba al unísono, además se ayudaron con pancartas en las que se leía “no más violencia”, “vivos se lo llevaron, vivos lo queremos”.

A las 10 de la mañana la gigantesca movilizaciones se hizo presente con la marcha de madres, hermanas y esposas buscadoras de personas desaparecidas, quienes dieron un posicionamiento frente a la FGE, después en compañía de un sacerdote escucharon misa para concluir con una marcha en el zócalo.

De las siete movilizaciones, las desarrolladas a lo largo del día, la marcha más numerosa fue de familiares y amigos de la activista feminista Cecilia Monzón Pérez, quienes exigieron justicia por su feminicidio, porque a dos años del feminicidio, solo hay un detenido, pero aún sin sentencia, la que ha sido una exigencia permanente al poder Judicial.

Este contingente con las universitarias de la BUAP y UPAEP, posiblemente fue el más numeroso de la jornada.

Los contingentes exigieron la aprobación de la despenalización del aborto, la Ley Monzón, que es el quitar la patria potestad a los padres feminicidas y la iniciativa se presentó el año pasado a la LXI Legislatura.

“Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “si el papa fuera mujer, el aborto sería legal”, “el que no grite es macho”, “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “no somos una, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien”, taladraba los oídos de las autoridades.

A las 16:30 salió la marcha que generó mayor seguimiento, la conformada por mujeres universitarias, quienes comenzaron en el Paseo Bravo y la Avenida Reforma, rumbo a la FGE.

Uno de los contingentes se quedó en el zócalo por el cercado en el Palacio Municipal y fuente de San Miguel. Esto generó molestia por parte de las chicas, quienes se mantuvieron frente al inmueble para evitar que las pintas.

Además en el Congreso se instalaron unas grandes estructuras que asemejan pizarrones grandes, se tapizaron las puertas y ventanas, que acompañan un grupo de policías estatales.

Está es la primera vez que las autoridades municipales, replican acciones similares a las del gobierno Federal y de la Ciudad de México para evitar daños a las estructuras históricas, durante el ocho de marzo.

La maqueta de Puebla se cubrió, como una caja que resguarda algún regalo, meses atrás la rehabilitaron para despintarla de pintura de aceite, al igual que la fuente de San Miguel, que tuvo la perdida de varias partes de los ángeles que la adornan, durante la marcha de 2023.

En el 2023, algunas integrantes del bloque negro subieron a la fuente con martillos, desbarató los brazos de los ángeles.

Durante las anteriores marchas en el Palacio Municipal, únicamente se realizaba un dispositivo de seguridad con mujeres policías y algunos efectivos de la SSC, pero este ocho de marzo de 2024 las autoridades decidieron rodearlo con altas vallas parecidas a las que se instalan en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

En el Congreso, días atras, fue tapado para evitar pintas este ocho de marzo y un elementos de la Policía Estatal se encuentran enfrente del edificio.