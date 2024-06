Después de advertir que no realizará una "cacería de brujas" en contra de los funcionarios salientes cuando tome el control del ayuntamiento, el alcalde electo Pepe Chedraui acentuó que este gobierno ha trabajado bien y con transparencia.

Al concluir el primer encuentro de transición con el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, priorizó que "Pepe Chedraui ve para adelante en beneficio de Puebla".

Pero, aclaró que seguramente existirán diferencias que solventarán en las siguientes reuniones que tendrán a partir del martes 13 de agosto.

“Ha sido un gobierno abierto que ha trabajado bien, habrá diferencias, por supuesto, pero cacería de brujas por ahí no va. Pepe Chedraui ve a futuro en beneficio Puebla, y de las y los poblanos”.

Refrendó que este proceso de transición ayudará a identificar los programas que podrán continuar en su administración a partir del 15 de octubre.

Bajo este panorama, insistió que la transparencia mostrada por el gobierno de Adán Domínguez, se refleja también en el proceso de obras en donde confía que terminen, pero en caso de que quede alguna pendiente, priorizó que gobierno la finalizará.

"Seguramente que habrá cosas que se deberán de revisar y solventar entre ambas partes, pero con esta gran disposición de ambas partes, estoy seguro que no va a haber ningún problema, este ha sido un gobierno abierto, ha sido un gobierno que ha trabajado bien; entonces seguramente va a haber diferencias, por supuesto, pero al final de cuentas no va a haber cacería de brujas por ahí no va".

Recapituló el gobierno de la ciudad tiene cuatro meses por delante, periodo en seguramente concluirá todas las obras que tiene pendientes.

"Respecto al tema de las obras, hemos platicado con el alcalde Adán y hemos entendido que se van a terminar todas las obras, por supuesto que hay retrasos, pero todavía tienen cuatro meses, déjenlos trabajar, y si hay algo pendiente, lo retomaremos con mucho gusto y lo vamos a terminar”.

Ante esta perspectiva, indicó que tanto Pepe como Adán están en la misma frecuencia porque no afectarán a los ciudadanos, porque en el trabajo se buscará el bien de todos los capitalinos y nunca afectarlos.

En este tema Domínguez Sánchez, recordó que dentro de la herencia de proyectos al siguiente gobierno existe un paquete con recursos, pero todo dependerá del gobierno de Chedraui Budib.

Indicó que esta gestión ha venido trabajando en el buen funcionamiento de la dotación de agua en San Miguel Canoa y esta avanzando en San Pedro Zacachimalpa y sería positivo que el gobierno entrante sostenga este programa.

Las 110 bases

Subrayó que la 110 bases entregadas este día, únicamente dependen de la edición del Sindicato y de este Cabildo.

Además, dijo que será respetuoso de este proceso y de los beneficiados.

Sobre los casos de acoso sexual a donde están involucrados un funcionario y un excolaborador que el gobierno municipal advirtió que se deben esperar los tiempos del veredicto final de la autoridad para conocer si en ese mismo momento esas personas son procesadas y suspendidas de la función pública.