La derrota electoral del domingo dos de junio, aún cala hondo al seno de la militancia del PAN, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, reclamó a los diputados Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rafael Micalco Méndez y Guadalupe Leal Rodríguez, y a su par de San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui Percino, "no los vi repartiendo ni un solo volante durante la campaña".

Pero, dijo que en estos momentos los panistas deben de tener la cabeza fría y ser autocríticos por lo que no hicieron durante la campaña y elección del primer domingo de junio, sino por lo que dejaron de hacer los últimos tres años.

Intentó justificar la derrota electoral en la que el PAN, con Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, al frente no pudo retener la Presidencia Municipal y únicamente fue un invitado en el proceso comicial a la gubernatura, al perder por más de 20 puntos; al reprobar a los legisladores Rodríguez, Micalco y Leal; además, al alcalde sanandreseño, Tlatehui, por oponerse a la elección del nuevo dirigente municipales a través de la decisión de los titulares de los comités municipales.

"Yo veo voces que hablan y que señalan ciertas situaciones, pero no los vi en la campaña ni repartir un solo volante; no vi esas poses tan activas durante el periodo de campaña. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser autocríticos como partido, pero también autocríticos como militantes".

Después de inaugurar el bulevar Xonacatepec, dijo que es necesario realizar un diagnóstico del partido a nivel nacional y estatal, y ser autocríticos, insistió.

"Los panistas que estamos aquí y los que no estamos aquí, lo que requerimos es primero tener la cabeza fría; primero reflexionar, analizar y hacer un diagnóstico claro de la situación que guarda el partido a nivel local y nacional, que me parece que eso ya comenzó al interior de la comisión permanente del partido, y segundo que todos también asumamos la responsabilidad que nos toca respecto de lo que hicimos y de lo que dejamos hacer como panistas, no nada más el pasado proceso electoral, sino en los últimos tres años de este periodo, como tal, qué hemos hecho los que somos servidores públicos, qué hemos hecho los panistas desde la propia militancia. Yo veo voces que hablan y que señalan ciertas situaciones, pero no los vi en la campaña ni repartir un solo volante, no vi esas poses tan activas durante el periodo de campaña".

No asegura ni niega de contender por la dirigencia panista

Además no descartó la posibilidad de contender por la dirigencia estatal del PAN, pero dijo que aun esta concentrado "24/7" en concluir su gobierno en el Ayuntamiento hasta el 14 de octubre.

"Estoy muy concentrado en cerrar este gobierno trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana hasta el último día de este gobierno, y estaré concentrado en ello; ya después del 15 de octubre podrán venir muchas cosas, pero, primero es cerrar este gobierno de manera adecuada".