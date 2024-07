El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos, mejorará la calidad de vida de 587 niñas y niños de San Andrés Azumiatla y de la Ignacio Romero Vargas, que dejarán de tener inseguridad alimentaria, con una inversiónde cinco millones de pesos.

Desde el Banco de Alimentos de Cáritas Puebla, el alcalde Adán Domínguez Sánchez, valoró la continuidad de este proyecto conjunto con el director del Banco de Alimentos, José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez, al igual que el esfuerzo y compromiso del ejército de voluntarios, que hacen en equipo por satisfacer al estómago de miles de personas, pero también el alma de muchas ciudadanas y ciudadanos que no cuentan con alimentos.

“Al refrendar este compromiso que tenemos con la alimentación y con los poblanos, porque desde que llegamos a la administración, aseguramos, que íbamos a trabajar para mejorar la situación alimentaria de Puebla capital, aquí están los resultados".

El trabajo de la administración municipal, dijo que se basa en una estrategia alimentaria del DIF municipal, y en otras acciones de colaboración y apoyo, como con el Banco de Alimentos.

La conjunción de programas, insistió se corrobora con la renovación del convenio con el Banco de Alimentos, con una inversión de de cinco millones de pesos, direccionados a la compra de alrededor de 200 toneladas de arroz y frijol para fortalecer el programa de Puebla Comparte, integrado por empresas, universidades, iglesias, medios de comunicación y universidades.

Los alimentos se entregarán en despensas destinadas al territorio municipal para beneficiar a más de 54 mil familias a través del presupuesto de cuatro millones 500 mil pesos.

El recurso de los 5 millones de pesos, se redondeará con 500 mil pesos para el programa Ruta de la Caridad para trasladar la comida a familias en situación de pobreza extrema.

Bajo esa perspectiva, Rojas Vértiz Bermúdez, advirtió que derivado de 2023, lograron disminuir la desnutrición y obesidad en 587 niños de las juntas auxiliares de San Andrés Azumiatla y de la Ignacio Romero Vargas.

Refrendó que no se cansarán de reflexionar que el saber en donde están parados, observan la perspectiva de que mucha gente no tiene la garantía de "comer este día", como confirman más de 300 mil personas, que en Puebla capital no tienen la garantía de comer.

La directora del DIF, Claudia Barrientos Hernández, indicó que al sumarse a esta estrategia han dignificado 31 desayunadores para beneficiar a nueve mil estudiantes y en breve entregarán 10 desayunadores nuevos.