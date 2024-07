Después del balconeo y reclamos de su correligionaria, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, sobre una reunión de promoción para la dirigencia estatal el próximo sábado, el alcalde de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, dijo que únicamente será para informar de las actividades que ha desarrollado en la presidencia municipal de Puebla capital.

Además, dijo que únicamente está enfocado en su trabajo como presidente municipal del Puebla hasta el día 14 de octubre, pero posteriormente dijo que ya vendrán varias cosas, aunque no reveló cuáles.

Precisó que ni la propia dirigencia estatal está promoviendo el encuentro, que sostendrá con alguno de sus correligionarios, el sábado próximo.

En una escueta entrevista, insistió estar enfocado en el trabajo como alcalde, "en cerrar bien la administración, concentrado en terminarlo bien y la prueba es todo lo que hacemos para entregar una ciudad ordenada y limpia".

Insistió que en ocasiones anteriores ha dicho estar concentrado en terminar este gobierno, terminarlo bien, prueba de ello, "en este trabajo que viene realizando con muchas instituciones públicas y privadas del municipio, y vamos a seguir así concentrados hasta el último día de gobierno para entregar una ciudad ordenada limpia y en dar buenos resultados a los poblanos".

Dijo que parte de dar buenos resultados a los poblanos, es tener acercamiento y comunicación con todos los sectores de la sociedad.

"Nos hemos reunido con empresarios, nos hemos reunido con universidades, nos hemos reunido con diversos actores y diversos líderes de la sociedad civil en donde, pues también buscamos que conozcan nuestros logros en esta reunión que habrá el sábado, es una reunión como muchas otras que ha habido para dar a conocer el trabajo que venimos haciendo en el ayuntamiento de Puebla para dar a conocer los resultados que hemos dado durante estos meses del 2024 y los años anteriores".

En esa reunión, dijo que también tendrá oportunidad de compartir información que tenga que ver con el gobierno municipal.

"Lo digo y lo dejo muy claro, la reunión es para dar a conocer trabajo del ayuntamiento, más no hay un proceso abierto de la dirigencia estatal, quienes especulan al respecto, pues lo hacen en un mero tema de dichos. No hay ningún proceso para la dirigencia estatal del partido, y yo le he dicho, también yo esperaré a terminar este gobierno y una vez terminado el gobierno, ya estaremos pensando en otras cosas".