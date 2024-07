La rehabilitación de la infraestructura vial del Barrio de Santiago alcanzan un avance de 90 puntos porcentuales, se entregará en tres semanas, advirtió el alcalde, Adán Domínguez Sánchez.

Priorizó que la temporada pluvial pese a desacelerar los trabajos, estos marchan en tiempo y forma de acuerdo a la bitácora de la obra.

La meta del gobierno de la ciudad, refrendó fue la de concluir las obras conforme a una calendarización que mantiene una buena ruta, como el gobierno de la ciudad.

"En las obras de Santiago, llevamos un 90 por ciento de avance, estamos ya muy avanzados, en 15 días se concluirán los trabajos. Nos pusimos la metan y llevamos los tiempos adecuados, obviamente, como lo he dicho, la temporada de lluvias no permite trabajar continuanente, pero no nada más en esta obra pública; pregunten a ingeniero y arquitecto, las obras se detienen un poco porque la lluvia no deja trabajar tanto tiempo".

Pidió, nuevamente, a los vecinos paciencia, los trabajos estan bien hechos, únicamente restan 10 puntos porcentuales por concluir en la ejecución de la obra.

Caso Avenida Juárez

Luego de dar el cerrojazo al programa de Cirugías de Cataratas Contigo Veremos Mejor, que cerró con más de dos mil 500 operaciones, insistió que no entrarán en polémica con esas ocho personas que únicamente quieren sacar dinero a través de presiones.

Recordó que esos ocho sujetos por medio de su representante Leopoldo de Lara, intentó sacarle dinero al Ayuntamiento de Puebla, pero la administración municipal, recapituló, no caerá en ese juego de intereses.

Esta mañana, ocho personas se manifestaron en la Avenida Juárez por el supuesto atraso de las obras, pero Domínguez Sánchez, aseguró, que estos trabajos prácticamente están terminados y en los días subsiguientes también se entregarán.

"No entrar en polémica con esas ocho personas que únicamente quieren, lucrar con las obras".