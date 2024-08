Al revelar que ya habló prácticamente con todos los líderes de las 25 organizaciones de vendedores ambulantes para preservar el reordenamiento comercial del Centro Histórico y entregar al gobierno de José Chedraui Budib una ciudad ordenada y limpia, el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe advirtió que dependerá de la próxima autoridad si privilegia el caos o mantiene el orden.

Pero, advirtió que si alguno de los vendedores informales saca sus puestos durante el sábado y domingo, en el transcurso de este viernes nueve de agosto, el espacio prometido para realizar las ventas de la temporada escolar no existirá, al igual que los permisos.

Además, anunció que si los vendedores rompen la norma establecida por el Ayuntamiento, el operativo con policías y personal de las diferentes secretarías y direcciones de la administración municipal, se mantendrá hasta el lunes 14 de octubre, último día de la gestión.

Durante un recorrido que desarrolló, después del mediodía, reveló que espera a los líderes del comercio informal, el lunes 12 en su oficina de la 3 Poniente 116, en grupo o individualmente.

Recapituló que la instrucción del presidente municipal le Adán Domínguez Sánchez, es la de preservar el reordenamiento comercial de las calles del Centro Histórico, sin importar si faltan pocos días para la transición porque entregará una ciudad ordenada y limpia.

Acompañado por directores de las diferentes áreas del gobierno municipal, acentuó que la única condición que tiene el comercio informal, es acatar la norma del Ayuntamiento.

"Cuál es nuestra condición, vamos a estar acá, podemos estar desde hoy hasta el 14 de octubre, con los mismos elementos cerrando calles, pero no le conviene a nadie vean cómo está la gente en la 5 de Mayo y la gente se asusta por el operativo, y nosotros no queremos esto; si ellos sacan un puesto hoy, mañana o el sábado y domingo siempre y sencillamente no tendrán permiso para estar una semana previa entiendo artículos de la temporada escolar en un lugar específico".

Anunció, que la administración municipal irá reabriendo la circulación vial, poco a poco, a partir del lunes 12 de este agosto.

Dijo que la autoridad probablemente va a aflojar un poco, pero los ambulantes ya saben que al primero que saque sus cosas a comercializar, termina la temporada por uno se acaba la temporada ofrecida.

Refrendó a Dolores, Berenice y Alejandra, mujeres líderes de organizaciones, que todos tienen derecho a trabajar, pero ordenadamente.

"Acá hago el compromiso, nosotros seguiremos, no vamos a modificar la intención de entregar esta situación así de ordenada, pero si incumplen no los vamos a premiar con espacios, pero si quieren un espacio que se lo ganen, pues, acatando las indicaciones nada más. El esquema, insisto, el diálogo, las puertas de gobernación están abiertas podremos platicar, ahora yo no tengo exactamente cuál va a ser el espacio, y cuántos lugares se pueden ocupar, lo haremos un lugar a donde afectemos lo menos posible a la ciudadanía, pero que también tenga un valor comercial adecuado para que vendan, se trata de que les vaya bien".

Insistió que si mañana alguien se le ocurre salir con uno o cinco puestos y se planta, y se incumple entonces se a cabo el compromiso

"No vamos a modificar la intensión de entregar esta ciudad ordenada y limpia, pero si incumplen no los vamos a premiar con espacios".

Los cierres viales permanecerán hasta el lunes en la 2 Norte y 10 Oriente, 3 Norte y 12 Poniente, 5 Norte y 6 Poniente, 7 Norte y 8 Poniente, 4 Norte y 10 Oriente.

Además, se permitirá el flujo vehícular entre bulevar 5 de Mayo y 11 Norte-Sur a través de la Avenida Reforma-Juan de Palafox y Mendoza; la 2 Poniente-Oriente; 4 Poniente-Oriente.

Fotos interiores: Cristopher Damián / Intolerancia Diario.