Un grupo de representantes de comerciantes informales tuvo un primer encuentro de acercamiento con el secretario de gobernación, Jorge Cruz Lepe en la 8 Poniente, caminaron para enfilarse a la 5 de Mayo hasta llegar a la 4 Poniente-Oriente.

Durante este encuentro el titular de la dependencia mantuvo charlas con Berenice, representante de la los comerciantes de la 8 Poniente-Oriente y 5 de Mayo y el líder de la organización 11 de Marzo, Martín Juárez.

Berenice indicó a Cruz Lepe el por qué nada más a ellos se aplicó el operativo en la 5 de Mayo, la 6, 8 y 10 Poniente-Oriente, pero no en las calles subsiguientes a las 10 Poniente-Oriente. El secretario respondió que en los días subsiguientes el operativo se ampliará.

Posteriormente, Martín Juárez dijo al secretario, que entiende la política de los gobiernos que llegan y se van, sin importar el color político.

Jorge Cruz Lepe precisó a los líderes el comercio informal que los espera el lunes a partir de las días de la mañana en sus oficinas de la 3 Poniente 116.

El gobierno estatal reforzó el operativo alrededor de las 16 horas, con varios efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal.

No esperábamos este operativo.

Martín Juárez ,reveló que no esperaba en este operativo porque realmente lo sorprendió.

Lamentó que el gobierno utilice a la fuerza municipal y estatal para "reprimirnos".

Acentuó que las familias de los vendedores que se localizan en las calles de la zona norte de Puebla capital también comen tres veces al día, como cualquier persona normal.

Priorizó que las ventas del día las usan para llevar el sustento a sus familias para que coman, pero con este operativo sorpresa tendrán que apretarse el cinturón.

Precisó que la idea era sentarse en una mesa de negociaciones para que la autoridad diera la Pauta para que indicara lo que realmente necesita.

"Nuestra gente también tiene hijos, tiene que hacer gastos en esta temporada escolar, somos padres de familia, somos a veces unos abuelos, hay responsables de familia y todos tenemos derecho al trabajo lo marca muy claramente la constitución. En los momentos más difíciles tener que negociar con autoridad que lleva tres trienios tratando de negociar con nosotros y nos ha llegado a ningún punto".

Calificó como necesario, que la ciudadanía sepa que el vender en las calles, no es un capricho de ambulantes, es más una necesidad que lleva a tomar decisiones a veces incorrectas o correctas, como quiera verlo cada gobierno, "los gobiernos a veces son represores, como en esta ocasión, que no somos consentidos y no somos elegidos y a través de la fuerza pública nos someten".

Dijo que el ambulantaje, también es abusado y amenazado, con órdenes de aprehensión y carpetas de investigación, en clara referencia a la que interpuso el gobierno estatal y municipal en su contra y en contra de varios líderes más, meses atrás

"También somos abusados y amenazados son órdenes de aprehensión con carpetas de investigación que nos sacan en estos momentos, si nosotros llegamos a decir alguna palabra, es ahí donde el gobierno o este este caso el secretario de gobernación nos quieren agarrar de ahí".

Acentuó que no se pueden tomar decisiones "tan feas" porque va en repercusión de cada uno de los representantes porque no nada más es un representante del ambulantaje en el Centro Histórico.

"En el centro somos representantes muchos; los que defendemos somos pocos y nos quedamos acá en este momento invitando a la autoridad que en su momento estamos dispuestos a dialogar, no hasta el lunes, en este momento; si la autoridad tiene a bien sentarse a negociar que dé la cara como debe de ser, y estamos en todo momento y en todo lugar a la hora que ellos dispongan, tenemos las 24 horas disponibles para que nos manden a llamar y nos sentemos en la mesa de negociación".

Recordó que las familias de los ambulantes también desayunan, comen y cenan, como cualquier persona normal.

"Que quede claro, que la ciudadanía entienda, que estamos por necesidad no por necedad, que tomen en cuenta que nuestra familia come todos los días, come tres veces al día desayuno, comida y cena; no sé si el señor secretario nos dé (recursos) para que nuestra familia tenga que comer y nos esperamos (hasta el lunes).

Pidió, nuevamente, a Jorge Cruz Lepe sentarse a la mesa del diálogo durante las siguientes horas para alcanzar una buena negociación entre ambas partes.