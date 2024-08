Los ambulantes de Antorcha Campesina, arropados por Antorcha Comercial, acordaron con la Secretaría de Gobernación municipal comenzar las charlas de negociación sobre la instalación en calles del Centro Histórico, el viernes 16 de este agosto.

El dirigente de los comerciantes antorchistas, Francisco Machorro, al concluir el encuentro con el titular de Segom, Jorge Cruz Lepe, aseguró que están dispuestos a dialogar para evitar que la autoridad diga que son unas personas que quieren apropiarse de las calles de Puebla.

Exigió tanto al alcalde Adán Domínguez Sánchez, como al secretario Cruz Lepe, observar las condiciones económicas en las que se encuentran porque realmente necesitan vender sus productos para llevar el sustento a sus familias.

Es en la 8 Oriente y 5 de Mayo donde el antorchismo tiene a un grupo de vendedores informales diariamente, pero desde el viernes previo liberaron esa parte de la calle.

Pero en la entrada de Plaza Victoria, en el corredor de la 6 Oriente, nuevamente, se instalaron vendedores ambulantes de Antorcha Campesina, aunque Machorro insistió que no se apropian de las calles y de ninguna zona del Centro Histórico y respetan la palabra empeñada.

Los antorchistas, durante más de 60 minutos, se ubicaron en su zona de la 8 Oriente, esquina 5 de Mayo a las 11 horas, al igual que sus pares de varias organizaciones, que se manifestaron y protestaron el martes previo.

Acentuó que necesitan trabajar porque al igual que cualquier padre de familia, necesitan recursos para inscribir a sus hijos en las escuelas para que acudan al siguiente ciclo escolar.

“Queremos trabajar”, “nuestra familia depende de nuestro trabajo” y “no somos delincuentes”, gritaron al unísono sus correligionarios.

Recordaron que son cientos de familias las que están afectadas por el operativo que ha implementado el gobierno de la ciudad, desde el viernes previo.

Recordó que los antorchistas, desde hace varios años atrás, se instalaron en el corazón de Puebla, por eso están molestos con la autoridad por este operativo instalado en las calles de la 4 a la 10 Poniente de la 7 a la 9 Norte.

“Pedimos que el gobierno se dé cuenta de las afectaciones que nos está causando y que busqué una solución favorable para todos los comerciantes”.

Después del encuentro con Cruz Lepe, insistió que llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y el viernes comenzará el diálogo para que la autoridad designe una calle y los espacios para que puedan vender en esta temporada de regreso a clases.

“Hemos negociado con el Ayuntamiento para que no vean que somos cerrados, ni necios; compañeros queremos trabajar para que esta fecha podamos inscribir a nuestros hijos en una escuela y puedan estudiar, llegamos a una negociación no muy clara, no muy satisfactoria, pero que vea el ayuntamiento que negociamos para el bienestar de nuestros agremiados".

Insistió que a partir de este viernes 16 de agosto se abrirá el diálogo con Cruz Lepe y espera que les dé una calle para para la vendimia de todas las herramientas que usan los estudiantes en su regreso a clases.