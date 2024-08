La restricción de comercializar cualquier tipo de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia después de las 12:00 de noche, generará un mercado negro a través de las APPs, advirtió el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez.

Además, pidió al alcalde electo José Chedraui Budib, que revise la nueva norma que el gobierno de la ciudad aprobó en la sesión de Cabildo, el viernes previo porque la determinación generará una competencia desleal con las tiendas de conveniencia y tiendas tradicionales con las nuevas herramientas tecnológicas que usa la juventud y también algunos mayores.

“Pedimos a la autoridad electa que cheque este tipo de situaciones, lee van a dejar un tema complicado y el tiempo se va rápido y la experiencia no dio como resultado un cierre como quisiéramos”.

Fue el 16 de agosto, cuando el Cabildo de Puebla aprobó prohibir la venta de bebidas espirituosas en tiendas de conveniencia en botella cerradas o abiertas, después de la media noche, la determinación incide directamente en los Oxxo, Seven Eleven y tiendas tradicionales.

Dijo que la determinación de los regidores nunca fue consensuada con los empresarios ni los tomaron en cuenta menos para conocer su opinión.

Recordó que existen antecedentes durante la contingencia de la pandemia del Covid-19 sobre la venta de bebidas alcohólicas al margen de la ley, por lo que aseguró que habrá pérdidas económicas como en aquel tiempo.

“No lo consultaron con ninguna cámara, la medida se tomó ⁶sin consenso y es una pérdida económica, cuánto va a disminuir la venta, no lo sabemos; pero cuánto va a disminuir el permiso para vender alcohol, porque si no te permite vender como dice la licencia, debe haber un decremento. Es lamentable, vemos acciones de autoridad, sin consenso social y molesta, no estamos en contra de ellos”.