Ante las observaciones encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la cuenta pública 2022 del otrora alcalde Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez, calificó de normal que la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desarrollen revisiones a las cuentas públicas de todos los gobiernos, incluidos, los municipales "estamos tranquilos, las cosas se hicieron de manera correcta transparente y conforme a la ley".

Durante la presentación del programa "Orión, equipo de aeronaves no tripulados", acompañado por la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, dijo que las observaciones, "no es nada para espantarse, no es nada de preocuparse, no es nada de que tengamos algún pendiente".

Insistió que simplemente son observaciones que las auditorías del estado y de la Federación hacen, que se responden y se solventan para que todo quede claro.

"El ejercicio nada más, entonces nosotros en ese sentido estamos tranquilos, confiados de que se han hecho las cosas bien en este gobierno municipal, y que tenemos toda la información y toda la documentación que así lo avala".