Aunque el contrato entre la administración municipal y la empresa Parkimovil, concluye el 14 de octubre, la subsecretaria de Movilidad municipal, Rubí Vázquez Cruz, recomendó a los automovilistas que usen los estacionamientos públicos en el Centro Histórico a partir del martes 15 registrarse en el sistema para prevenir infracciones.

Fue el miércoles previo cuando aseguró que la ley federal y estatal de Movilidad y Seguridad Vial, obliga a los ayuntamientos del territorio nacional a gestionar y a dar continuidad a los estacimientos públicos.

El segmento de los estacionamientos públicos se localiza de la 17 a la 16 Poniente-Oriente de la 13 a la 4 Norte-Sur, a donde existen más de tres mil lugares para automotores y motocicletas.

Subrayó que este sistema de reordenamiento vial sí reordenó el caos provocado por los propietarios de unidades motoras, que usaban la vía pública como cochera particular al dejar sus automóviles durante todo el día estacionados.

Además, recordó que esta estrategia de movilidad por la que apostó el gobierno de la ciudad también acabó con los "viene viene" o franelos, que hicieron de las calles del Angelópolis un negocio particular usufructuando en el espacio que no le corresponde.

Precisó que estos aparta lugares en algunas zonas aún persisten, pero después de ser reportados y ser exhortados por la autoridad a abandonar esos lugares, si no los dejan son trasladados al juzgado A dónde se les indica la multa a pagar.

Cargo Móvil opera en 16 estados de territorio nacional, entre ellos la Ciudad de México, y en ocho municipios de la entidad como San Pedro Cholula y Zacatlán, con Puebla suma nueve.

Blinkay S de RL de C. V., Mec Corporativo Informático y Mantenimiento, S. A. de C. V, Grupo Globarx S. A. de C. V., Donner Rech S. A. de C. V.. People and Wheels S de RL de C. V. y Operadora de Estacionamientos Viales S. A. de C. V., son las empresas que intentaron ganar la licitación nacional, lanzada por el Ayuntamiento, durante el primer año de gobierno del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Bajo esa perspectiva, Vázquez Cruz insistió que la nueva administración puede hacer las adecuaciones, que crea convenientes y hasta cambiar de empresa a través de una licitación.