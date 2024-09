Al minimizar a protagonistas del panismo poblano que no quieren el dedazo riverista durante la elección del dirigente estatal del PAN, Adán Domínguez Sánchez, refrendó, "no me descarten, primero voy a terminar la responsabilidad de presidente municipal”.

Después de encabezar el simulacro de terremoto en la Angelópolis, reconoció que existen voces críticas que aseguran que al seno del blanquiazul se prepara la imposición del reemplazo de Augusta Valentina Diaz de Rivera Hernández, presidenta saliente que perdió la mayoría de los 217 municipios de la entidad, entre ellos, Puebla capital.

Priorizó que existen muchos panistas en todo el estado que están dispuestos a sumar para que a su partido y a México le vaya bien.

"Claro que hay algunos otros que no están dispuestos, sin embargo, es una minoría, pero es su decisión; lo que puedo decir es que una gran mayoría de panistas están dispuestos y sumados a trabajar en unidad".

Refrendó que esta enfocado en concluir su periodo, luego dirigirá sus baterías a buscar la dirigencia estatal del albiazul.

"No me descarten, primero voy a terminar esta responsabilidad como presidente municipal el 14 de octubre y ya una vez terminada la responsabilidad estaremos tomando decisiones".

Dijo que en los días subsiguientes se publicará la convocatoria de su partido para renovar a la dirigencia estatal a la que no le quita el ojo.

“Lo importante no es la persona, lo importante es el partido, lo importante es que haya unidad y esta coordinación entre todos los liderazgos del partido para que puedan ser parte de este nueva dirigencia, etapa y momento del Partido Acción Nacional”.